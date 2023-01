La production du OnePlus 11R aurait commencé en Inde, en avril ou mai

Le OnePlus 11R se rapproche de plus en plus. Aujourd’hui, un nouveau rapport affirme que la production du modèle a commencé en Inde. Selon les rumeurs, le téléphone ferait ses débuts dans le pays en avril ou en mai.

L’existence du OnePlus 11R 5G a également été confirmée par le surnom repéré sur le site Web de OnePlus. Selon une rumeur précédente, le OnePlus 11R pourrait être la version mondiale du combiné qui sera vendu sous le nom de OnePlus Ace 2 en Chine.

Le OnePlus 11R sera un appareil haut de gamme plus abordable pour compléter le produit phare OnePlus 11 dans le portefeuille de la société. Le OnePlus 11 obtient son lancement mondial en Inde le 7 février.

Sur la base des fuites et rumeurs précédentes, le OnePlus 11R devrait être livré avec une version sous-cadencée du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 à la barre, un écran AMOLED de 6,7 pouces 1240×2772 120 Hz, 8/12/16 Go de RAM, 128/256/ 512 Go de stockage, une caméra arrière principale de 50 MP, un vivaneau selfie de 16 MP et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge filaire rapide de 100 W.

Le OnePlus 11R comportera également apparemment le curseur d’alerte et un blaster IR, un capteur d’empreintes digitales à l’écran, ainsi qu’OxygenOS 13.1 basé sur Android 13.

