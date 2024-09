La production du drame d’Amazon de Neil Gaiman est en pause

EXCLUSIF: La production de la troisième et dernière saison du drame fantastique a été interrompue De bons présagesle drame de Neil Gaiman pour Amazon qui est en tournage en Écosse.

Deadline a entendu dire que des discussions étaient en cours concernant d’éventuels changements de production. Un porte-parole n’a pas souhaité faire de commentaires.

Des nouvelles sur l’avenir de Bon présage intervient moins d’une semaine après que Disney ait mis en ligne une adaptation en long métrage du titre YA de Gaiman de 2008 Le livre du cimetière Le journal a été mis en pause en raison d’une série d’allégations d’agression sexuelle contre l’auteur primé. (Selon certaines sources, plusieurs facteurs ont été pris en compte dans cette décision). Gaiman a nié ces allégations et a déclaré qu’il en était « perturbé ».

Cet été, le groupe basé au Royaume-Uni Tortue Média libéré le podcast Maître : les accusations contre Neil Gaiman qui relate les récits de quatre femmes.

En décembre, Bon présage La série a été renouvelée pour une troisième et dernière saison, Gaiman continuant à occuper le poste de producteur exécutif, scénariste et showrunner. Michael Sheen revient dans le rôle d’Aziraphale, un ange capricieux et marchand de livres rares, tandis que David Tennant incarne le démon Crowley. Ce duo improbable s’est associé pour sauver le monde de l’apocalypse.

De bons présages est basé sur le roman De bons présages : les prophéties belles et précises d’Agnès Nutter, Witch de Sir Terry Pratchett et Gaiman. La nouvelle saison est produite par Amazon MGM Studios, BBC Studios Productions, Blank Corporation et Narrativia.