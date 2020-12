La production d’iPhone en Inde est déjà en cours, le principal fabricant chinois de Foxconn produisant des téléphones pour Apple (y compris l’iPhone 11) dans son usine de Sriperumbudur, au Tamil Nadu. Cependant, la plupart des usines et des installations de smartphones en Inde ne sont encore assez capables de fonctionner comme des chaînes d’assemblage, ce qui réduit les perspectives de l’Inde devant des marques telles qu’Apple qui recherchent des destinations alternatives de fabrication et d’approvisionnement en composants au-delà de la Chine. Afin de répondre à cela et d’offrir à Apple un centre de fabrication et d’approvisionnement de composants en Inde, Tata Sons rechercherait des prêts à l’étranger d’une valeur de près d’un milliard de dollars, soit environ 7000 à 8000 crores de Rs – qui seront investis dans ce qui a été décrit par se présente comme une usine de fabrication de smartphones et de composants «évolutive à l’échelle mondiale» au Tamil Nadu.

Alors que le dernier rapport provient d’un reportage d’ET Prime, un précédent rapport de Hindu Business Line avait suggéré la même chose. L’usine serait en cours d’installation à Hosur, Tamil Nadu, et l’organisme de développement industriel de l’État a déjà alloué 500 acres à la nouvelle filiale de Tata, Tata Electronics, pour y installer l’usine de fabrication de composants. Tata Electronics prendra apparemment l’expertise de l’organisation Tata, Titan Engineering and Automation Ltd (TEAL) – qui sert de bras d’ingénierie de précision derrière la marque de montres et de vêtements appartenant à Tata, Titan.

Les rapports suggèrent que le Tamil Nadu et le Karnataka étaient de solides prétendants à l’hébergement de l’ambitieuse usine de composants iPhone de Tata Electronics, la première ayant finalement gagné la faveur probablement en vertu d’autres usines technologiques telles que Foxconn, Samsung, Nokia, Dell et d’autres étant également présentes dans le Etat. Le gouvernement du Tamil Nadu a également une politique ambitieuse de fabrication de matériel électronique, dans laquelle il envisage de contribuer à hauteur de 100 milliards de dollars par an, soit 25% des exportations d’électronique de l’Inde, d’ici 2025.

Alors qu’Apple a commencé à assembler des iPhones en Inde en 2017 avec l’ancien iPhone SE, il a depuis élargi la portée pour inclure également l’iPhone 11 maintenant. Le gouvernement indien a également exhorté Apple à tirer parti de ses plans d’incitation liés à la production, qui visent à inciter les marques étrangères à se déplacer en Inde en tant que centre de fabrication, créant ainsi une industrie qui n’a pas encore tout à fait décollé en Inde. Tata Sons profite probablement également de la même chose et vise à tirer profit des incitations offertes par le gouvernement, ainsi qu’à offrir pour la première fois à Apple un soutien à la fabrication locale plus large en Inde.