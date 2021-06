La production de masse du Samsung Galaxy Z Fold3 a commencé

Après des mois de rumeurs et de spéculations, Samsung aurait commencé la production en série de son Galaxy Z Fold3. Leakster Roland Quandt a annoncé que le géant de la technologie coréen se procurait déjà tous les composants clés de son dernier produit phare pliable. Ce développement signifie également que nous ne sommes pas trop loin de la date de lancement officielle qui aurait lieu le mois prochain.

La nouvelle fuite mentionne que Samsung prend une mise en garde avec le nouveau Z Fold et produira initialement un nombre limité d’unités. La production du Galaxy Z Flip3 n’a pas encore commencé, bien que cela n’exclut pas la possibilité que les deux nouveaux téléphones de la série Z soient lancés ensemble.

Rendu Galaxy Z Fold3

Le Galaxy Z Fold3 devrait faire ses débuts avec un écran principal LTPO AMOLED de 7,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge du S Pen. Des rumeurs récentes suggèrent que Samsung apportera une caméra sous-écran avec un capteur Sony IMX 471 16MP caché sous l’écran principal. Le plus petit écran extérieur apportera également une caméra selfie 10MP tandis que la configuration de la caméra arrière devrait être portée à partir du modèle de l’année dernière avec des capteurs 12MP larges, ultra-larges et téléobjectifs.

Passant par (en allemand)