La production de masse des Samsung Galaxy Buds2 commencerait à l’approche du lancement

L’événement Unpacked en juillet devrait présenter les nouveaux appareils pliables de Samsung et éventuellement trois modèles de Galaxy Watch4 et peut-être même les Galaxy Buds de deuxième génération. Samsung produit déjà en masse les pièces pour eux et les rendements commencent à se stabiliser, selon le fuiteur Roland Quandt.

Le nom du Samsung Galaxy Buds2 (SM-R177, nom de code « berry ») a été repéré pour la première fois dans un démontage de l’APK en mars. Plus récemment, un croquis de leur boîtier de charge a fait surface, montrant un design familier (bien que le boîtier soit dit plus grand qu’avant). Les bourgeons seront prétendument disponibles en quatre couleurs: noir, blanc, violet et vert.

Croquis de l’étui de chargement Samsung Galaxy Buds2 (crédit d’image)

Notez qu’il s’agit d’une suite de l’original, donc l’annulation active du bruit (ANC) n’est pas attendue. Le prix sera d’environ 100 $ car (selon les rumeurs) ils coûteront moins cher que les Buds + (qui ont été lancés à 150 $ / 170 €).

La source