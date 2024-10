La production de longs métrages choisit des lieux à Cache Creek, Ashcroft et Spences Bridge

Butler a choisi des emplacements autour de Cache Creek, Ashcroft et Spences Bridge pour le film. Les entreprises qui seront présentées comprennent l’Oasis Hotel and Pub, le BN Dulay’s et le Desert Inn à Cache Creek, ainsi que le Vulture Garage et le Baits Motel à Spences Bridge.

« Travailler avec Nick Butler a été un rêve. Il a été très impliqué, sait ce qu’il cherche et c’était passionnant de le voir découvrir les lieux qui seront plus tard utilisés dans son film. Il s’est senti à l’aise en posant beaucoup de questions, ce qui m’a vraiment aidé à préciser ce qu’il espérait réaliser, afin que je puisse faire de mon mieux pour le soutenir », a déclaré Terri Hadwin, commissaire au cinéma du TNFC.

« Terri a été un système de soutien inestimable et continu pour notre production », a ajouté Butler. « Elle nous a aidés à trouver des lieux à couper le souffle dans la région de Thompson-Nicola qui ajouteront beaucoup à notre film. Tourner ici a été une expérience incroyable.