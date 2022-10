La production de l’iPhone 14 coûte 20% de plus que l’iPhone 13

Nikkei Asia a révélé que les prix des composants des derniers iPhones ont grimpé de 20 %, atteignant un niveau record. La production de l’iPhone 14 Pro Max coûte 501 $, une énorme augmentation par rapport au coût de 461 $ de son prédécesseur, et la raison principale est la puce A16 Bionic, qui coûte à elle seule 110 $.

Les prix du modèle Pro Max ont varié entre 400 $ et 450 $ depuis l’introduction du modèle en 2018, a écrit Nikkei. Le site d’information a fait l’hypothèse logique que si Apple prend un coup dans le coût de fabrication sans toucher à ses prix américains, l’entreprise est susceptible d’avoir un coup dans les bénéfices.

La puce A16 Bionic coûte 2,4 fois plus cher que le prédécesseur A15, qui est également disponible dans les deux modèles non Pro – iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Une autre raison de l’augmentation des prix sont les nouveaux capteurs CMOS de Sony qui sont 30 % plus grands mais 50 % plus chers, atteignant un coût brut de 15 $. Apple achète également ses écrans à Samsung Display, un accord qui dure depuis plusieurs années.

Les composants pour les appareils iPhone 14 des entreprises basées aux États-Unis représentent près d’un tiers du coût total et sont en hausse de 10 % par rapport à 2021. La Corée du Sud est le deuxième fournisseur de composants pour téléphones, et le changement est principalement dû à Apple. développer ses propres produits, comme le chipset.

La part de la Chine a encore diminué, alors que Cupertino tente de limiter sa dépendance vis-à-vis du marché asiatique. Les rapports précédents ont révélé non seulement des pièces, mais le processus d’assemblage se déplace également hors du pays. Le démontage a révélé qu’il n’y avait pas de composants matériels supplémentaires pour la fonction SOS d’urgence, car elle est basée sur un logiciel, ce qui signifie qu’elle pourrait atteindre plus de marchés dans un proche avenir.

La source