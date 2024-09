La production de la dernière saison serait en pause

Publié dans : Amazon Studios, TV | Tagué : good omens, prime video

Selon certaines informations, la production de la troisième et dernière saison de Good Omens, avec David Tennant et Michael Sheen, sur Prime Video, a été interrompue.

La dernière fois que nous avons vérifié comment se présentaient les choses avec la troisième et dernière saison de Prime Video David Tennant et Michael Sheen-avec l’adaptation de Neil Gaiman et feu Monsieur Terry Pratchett‘s De bons présagesSheen a partagé à quel point il était « très excité » de reprendre le tournage de la série en streaming avec Tennant et de conclure l’histoire pour les fans. Maintenant, Date limite Hollywood rapporte que la production en Écosse a été interrompue – DH ajoutant, selon des sources, que « des discussions sont en cours sur d’éventuels changements de production ».

Un porte-parole de la production n’a pas souhaité commenter le reportage de DH. En juillet, Tortoise Media a publié le podcast Maître : Les allégations contre Neil Gaiman, qui incluait des allégations d’agression contre l’auteur. Gaiman a nié ces allégations.

Good Omens 3 : David Tennant sur le tournage de la série

En mai de cette année, alors qu’il parlait avec l’animateur du tapis rouge des BAFTA Television Awards Michelle VisageTennant avait quelques choses à partager sur la troisième et dernière saison à venir. Interrogé sur le statut de la série Prime Video, Tennant a réaffirmé à l’époque qu’un début de tournage en janvier 2025 était toujours sur la bonne voie. Lorsque Visage a plaisanté en disant que la dernière saison mettrait également fin aux baisers de Sheen, Tennant a répondu en ajoutant qu’il pourrait y en avoir quelques autres en route De bons présages 3 – il ne le sait pas encore vraiment : « Eh bien, vous ne savez pas combien de personnes nous avons prévues pour la saison 3. Je veux dire, moi non plus, pour être honnête. »

Quant à ce que cela a été pour lui de filmer l’adaptation de la série, Tennant a parlé en termes élogieux de l’expérience. « C’est profondément joyeux. C’est profondément joyeux. Je veux dire, principalement parce que je peux passer du temps avec Michael [Sheen] « Tous les jours. Et ils racontent des bêtises, et ce sont de super scénarios, et c’est juste un monde brillant, un peu fou, complètement fou/ Donc, j’adore ça, ouais », a-t-il expliqué. Voici un aperçu du livestream du tapis rouge des BAFTA Television Awards – avec l’interview de Tennant qui commence vers 51:40 :

