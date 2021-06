La production d’Apple iPhone 12 mini aurait été interrompue

Ce n’est un secret pour personne que l’iPhone 12 mini a sous-performé en termes de ventes par rapport au reste de la gamme iPhone actuelle d’Apple. À présent, Force de tendance rapporte que le 12 mini n’est plus en production, atteignant la fin de son cycle de vie. Le téléphone est toujours disponible sur le site Web d’Apple et continuera à se vendre comme avant jusqu’à épuisement des stocks.

Apple devrait se concentrer sur la croissance des ventes des trois modèles non mini de la série iPhone 12s étant donné que l’iPhone 12 mini (qui a atteint la fin de vie avant l’heure au 2T21) a enregistré des performances de vente décevantes par rapport à autres modèles de la famille iPhone 12. -TendanceForce

L’iPhone 12 mini était le membre le plus abordable de la série iPhone 12 lancé à 699 $ / 799 €. C’est aussi le téléphone 5G le plus petit, le plus fin et le plus léger du marché.

Malheureusement, cela n’a contribué qu’à environ 5% de toutes les ventes d’iPhone 12. Malgré les performances de vente médiocres du 12 mini, la rumeur veut toujours qu’Apple propose un successeur cet automne.

La source | Passant par