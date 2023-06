La production canadienne de pétrole pourrait culminer dès 2026 dans un avenir net zéro, selon le régulateur de l’énergie

Pour la première fois, le régulateur national de l’énergie du Canada a examiné comment la production de pétrole et de gaz changera dans un monde net zéro, où les pays atteignent leurs objectifs climatiques – et cela montre un avenir sans grande demande pour les combustibles fossiles canadiens.

Dans sa très lue rapport annuel sur l’avenir énergétique du paysla Régie de l’énergie du Canada (CER) a modélisé des scénarios où le monde et le Canada se dirigent avec succès vers des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050, ce qui est considéré comme essentiel pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 C au-dessus des niveaux préindustriels – l’objectif de l’international Paris Accord.

L’organisme de réglementation a constaté que dans de tels scénarios, la production de pétrole et de gaz au Canada commencerait à décliner dès 2026, en raison de la chute des prix et de la demande du pétrole, alors que le reste du monde se tourne vers des sources d’énergie plus propres.

« Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe à l’échelle internationale, et parier sur l’échec à l’échelle internationale est une chose économiquement risquée à faire pour le Canada », a déclaré Dale Beugin, vice-président exécutif de l’Institut canadien du climat, un groupe de réflexion sur la politique climatique à Ottawa.

L’équipement de Suncor est présenté dans ses installations de sables bitumineux en Alberta. Selon une analyse de la Régie de l’énergie du Canada, la production pétrolière canadienne culminera dans un avenir sans émissions nettes, mais le moment exact où cela se produira dépend de la rapidité avec laquelle les autres pays réduiront leurs émissions. (Jason Franson/La Presse canadienne)

Les prix mondiaux stimulent les exportations canadiennes de pétrole

Les projections arrivent à un moment particulièrement lucratif pour l’industrie ; les cinq plus grandes entreprises qui opèrent dans les sables bitumineux du Canada ont fait environ 35 milliards de dollars de bénéfices en 2022.

Mais les modèles devraient être un avertissement pour de nombreuses sociétés pétrolières et gazières, disent les experts du climat, remettant en question l’avenir de l’utilisation et de la production de combustibles fossiles au Canada.

D’un autre côté, l’analyse énonce un rôle considérablement élargi pour l’énergie plus propre dans l’avenir du Canada, à partir de sources comme l’hydroélectricité, l’éolien, le nucléaire et l’hydrogène.

« Le taux de décarbonisation internationale – le rythme auquel le reste du monde prend au sérieux le changement climatique et réduit ses émissions, peut-être très rapidement – a de très grandes implications pour la demande d’exportations de pétrole et de gaz canadiens », a déclaré Beugin.

« Et la plus grande menace pour le secteur pétrolier et gazier au Canada n’est pas la politique climatique nationale. Ce sont en fait les conditions du marché à plus long terme. »

Une vue aérienne du terminal maritime de Trans Mountain à Burnaby, en Colombie-Britannique, qui sert de point de distribution pour le pétrole brut et raffiné. (Jonathan Hayward/La Presse canadienne)

Selon le CER, le moment exact où la production de pétrole et de gaz culminera dépend de la mesure dans laquelle les autres pays iront dans leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il a modélisé deux scénarios d’émissions nettes nulles : l’un où les émissions mondiales se dirigent vers zéro net d’ici 2050, et l’autre où le monde n’agit pas aussi vite, mais où le Canada se dirige toujours vers zéro net pour ses propres émissions d’ici 2050.

La production pétrolière du Canada commence à décliner d’ici 2026 dans le scénario mondial et d’ici 2029 dans le scénario Canada seulement, avec des résultats similaires pour le gaz.

Beugin a souligné qu’il s’agissait de projections basées sur différents scénarios, et non de prédictions de ce qui allait se passer.

Mais les projections pourraient encore influencer les décisions concernant l’expansion de la production de pétrole et l’investissement dans les technologies de capture du carbone, qui capteraient les émissions de carbone de l’industrie et les garderaient hors de l’atmosphère.

Choisir où investir

Le rapport montre que « nous devons être prudents, en particulier là où l’argent public est consacré. Nous devons nous assurer qu’il va à des projets qui vont être compétitifs à long terme », a déclaré Jan Gorski, directeur du programme pétrolier et gazier. au Pembina Institute, un groupe de réflexion sur l’énergie.

« Et tous les projets ne seront pas compétitifs. Certains de ces projets seront probablement mis hors ligne à mesure que la demande de pétrole diminuera, mais certains seront compétitifs et resteront. »

L’installation de captage et de stockage du carbone Quest à Fort Saskatchewan, en Alberta. Quest est conçu pour capturer et stocker plus d’un million de tonnes de CO2 chaque année. (Jason Franson/La Presse canadienne)

L’analyse de la CER a également examiné la quantité de carbone que l’industrie pétrolière et gazière du Canada devrait capturer pendant la production. Dans le scénario mondial net zéro, l’industrie devrait capturer environ 22,5 mégatonnes de CO2 par an d’ici 2036.

D’ici la fin de 2022, l’Alberta avait la capacité pour capturer environ trois mégatonnes de CO2 chaque année, bien que cela pourrait augmenter si plusieurs projets de capture de carbone proposés vont de l’avant.

Cela dépend d’une aide accrue du gouvernement, selon Mark Cameron, vice-président des relations extérieures chez Pathways Alliance, le groupe de l’industrie des sables bitumineux.

Cameron affirme qu’à l’échelle mondiale, dans des endroits comme la Norvège ou les États-Unis, l’investissement public dans la capture du carbone paie beaucoup plus les coûts d’un projet qu’au Canada.

« Nous avons besoin de plus de certitude budgétaire », a-t-il déclaré.

Le besoin d’un plus grand soutien public a été contesté par certains. Le crédit d’impôt du gouvernement fédéral pour les projets de captage du carbone devrait coûter environ 1,5 milliard de dollars par année.

Cameron a également déclaré qu’il doutait que le scénario mondial d’émissions nettes nulles de la CER se concrétise ou que la demande de pétrole canadien ralentisse si tôt.

« Le scénario mondial net zéro implique une action collective très agressive sur la réduction des émissions, ce qui, pour le moment, nous ne voyons pas les choses évoluer aussi rapidement. L’année dernière, nous avons en fait vu la demande de pétrole atteindre un niveau record en 2022 », a-t-il déclaré. ,

« Et nous voyons toujours l’économie chinoise rebondir à cause du COVID et ainsi de suite. Nous ne pensons donc pas que nous assistons à un pic de la demande de pétrole dès 2026. »

Une électricité beaucoup plus propre

Les scénarios de la CER montrent que la consommation d’électricité augmente pour alimenter toutes les voitures électriques, les systèmes de chauffage des bâtiments et d’autres technologies propres qui remplaceront les combustibles fossiles dans la vie des Canadiens. Et cette nouvelle électricité proviendra de sources plus propres, l’énergie éolienne augmentant de près de sept à neuf fois ses niveaux actuels d’ici 2050.

Une centrale éolienne en Nouvelle-Écosse. Le rôle de l’énergie éolienne, qui est l’une des sources d’énergie les moins chères, est appelé à se développer considérablement dans un avenir sans émissions nettes. (Andrew Vaughan/La Presse Canadienne)

Ce n’est pas surprenant pour Binnu Jeyakumar, directeur du programme d’électricité à l’Institut Pembina.

« La raison pour laquelle les modèles font cela est que le vent est la source d’électricité la moins chère, il est donc logique de construire beaucoup de vent », a-t-elle déclaré.

En effet, les centrales éoliennes sont devenues beaucoup moins chères à construire et à installer et, contrairement à d’autres sources d’énergie comme les centrales à gaz, elles ne consomment pas de carburant – un avantage qu’elles partagent avec l’énergie solaire.

« D’ici 2030, vous arriverez à un endroit où les nouvelles centrales éoliennes et solaires seront moins chères que les centrales à gaz existantes. C’est donc à quelle vitesse l’économie évolue pour l’énergie propre », a déclaré Jeyakumar.