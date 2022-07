La procureure de Baltimore, Marilyn Mosby, battue aux primaires

ANNAPOLIS, Md. (AP) – Marilyn Mosby, une procureure de haut niveau qui s’est alignée sur les réformateurs de la justice pénale mais s’est retrouvée avec ses propres problèmes juridiques, a perdu la primaire démocrate pour l’avocat de l’État de Baltimore au profit d’Ivan Bates, un avocat de la défense.

Baltimore est fortement démocrate et il n’y a pas de candidat républicain dans la course. Roya Hanna est une candidate non affiliée qui s’est présentée pour se présenter aux élections générales de novembre.

Mosby, qui était titulaire de deux mandats, a acquis une notoriété nationale en 2015 lorsqu’elle a poursuivi des accusations criminelles contre six policiers dans la mort de Freddie Gray, un homme noir qui a subi une blessure à la colonne vertébrale après que la police l’a menotté, enchaîné et l’a placé la tête la première dans un van. Sa mort a déclenché des émeutes et des manifestations. Aucun des agents n’a été condamné.

En janvier, un grand jury a inculpé Mosby de deux chefs d’accusation de parjure et de fausse déclaration sur une demande de prêt pour l’achat d’une maison à Kissimmee, en Floride, et d’un condominium à Long Boat Key, en Floride. Elle a plaidé non coupable des accusations.

L’acte d’accusation accuse Mosby d’avoir faussement déclaré que la pandémie de COVID-19 avait nui à ses finances afin qu’elle puisse retirer 90 000 $ de son compte de retraite municipal. Le salaire brut de Mosby en 2020 était supérieur à 247 000 $ et n’a jamais été réduit, selon l’acte d’accusation.

Bates, qui est associé directeur du cabinet d’avocats de Baltimore Bates and Garcia, a travaillé comme procureur à Baltimore de 1996 à 2002 avant de devenir avocat de la défense. Il a fait campagne sur son expérience, soulignant que la ville avait besoin d’un changement de direction avec des poursuites éthiques, transparentes et efficaces.

Bates a également battu Thiru Vignarajah, un ancien procureur général adjoint.

Les crimes violents ont été particulièrement frappants à Baltimore ces dernières années. Il y a eu plus de 300 homicides au cours de chacune des sept dernières années. Plus tôt cette année, la plus grande ville du Maryland a connu son mois de janvier le plus meurtrier en près d’un demi-siècle avec 36 homicides.

Il a fallu attendre vendredi pour convoquer la primaire démocrate de Bates car les marges étaient plus serrées et un plus grand nombre de bulletins de vote par correspondance ont été déposés dans la course. L’élection a eu lieu mardi. La loi du Maryland interdit aux comtés d’ouvrir les bulletins de vote par correspondance jusqu’au jeudi suivant le jour des élections.

Brian Witte, Associated Press