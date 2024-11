La prochaine version d’Android arrivera début 2025

Les utilisateurs d’Android ont dû attendre plus longtemps que d’habitude pour la sortie de cet automne, mais Google fixe déjà le calendrier des deux prochaines mises à jour du système d’exploitation. Pour changer de rythme, la prochaine version majeure pour Android arrivera au deuxième trimestre 2025.

« Nous prévoyons la version majeure pour le deuxième trimestre plutôt que pour le troisième afin de mieux nous aligner sur le calendrier des lancements d’appareils dans notre écosystème, afin qu’un plus grand nombre d’appareils puissent bénéficier de la version majeure d’Android plus tôt », a déclaré la société dans un communiqué. s’adressant aux développeurs. C’est une bonne nouvelle pour les fabricants de téléphones tiers qui ont toujours dû attendre quelques mois avant de recevoir les dernières mises à jour du système d’exploitation.

En plus de la version principale du premier semestre, une mise à jour mineure d’Android sera également prévue pour le quatrième trimestre 2025. La version du deuxième trimestre sera la seule de l’année prochaine à présenter des changements de comportement pouvant avoir un impact sur les applications. La version plus petite prévue vers la fin de l’année se concentrera sur « les mises à jour de fonctionnalités, les optimisations et les corrections de bugs », mais n’entraînera aucun changement de comportement.