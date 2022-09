Merci de nous avoir rejoint sur “Le hub cloud : du chaos cloud à la clarté”.

La Securities and Exchange Commission pourrait bientôt exiger des inscrits qu’ils divulguent des informations liées au climat dans les états financiers audités. Les CIO et CDO doivent commencer à préparer l’infrastructure informatique et la base de données qui permettront la collecte, le calcul et la production de rapports pour les exigences liées au climat.

Cliquez sur ici continuer.