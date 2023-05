La prochaine tournure de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Est-ce que la prochaine tournure d’Abhi Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Abhir pourra-t-il choisir entre Abhinav et Abhimanyu après avoir connu la vérité ? R pourra-t-il choisir entre Abhinav et Abhimanyu après avoir connu la vérité ?

Yeh Rishta Kya Kehlata hai. Alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on peut voir qu’Abhir perd connaissance à Birla House à cause de la négligence d’Abhimanyu. Maintenant, il va être très intéressant de voir ce qu’Abhimanyu (Harshad Chopda) fera maintenant qu’Abhir (Shreyansh Kaurav) est à l’hôpital. Les rapports indiquent que l’opération d’Abhir doit être effectuée en trois heures. Attendons de voir si Akshara (Pranali Rathod) lui permettra de faire ou non l’opération d’Abhir. Toutes les familles Goenka et Birla traversent une période difficile car elles ne peuvent pas perdre Abhir. Akshara fera-t-il à nouveau confiance à Abhimanyu ou non ?

Akshara étreignant Abhimanyu alors qu’il sauve son enfant

Nous pouvons voir dans le morceau à venir de Yeh Rishta Kya Kehlata qu’Abhimanyu (Harshad Chopda) décide de faire l’opération d’Abhir car aucun chirurgien n’est présent. Dans la salle d’opération, Abhimanyu devient nerveux, mais le chant d’Akshara lui donne la force de terminer l’opération. Les téléspectateurs pensent que l’opération d’Abhir a réussi parce que nous pouvons voir Akshara (Pranali Rathod) étreindre Abhimanyu alors qu’il sauve son enfant.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai alerte spoiler à venir

Dans les prochains épisodes de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on peut voir qu’Abhinav essaie de prendre de la distance avec Abhir et Akshara, et de l’autre côté, Abhimanyu essaie de reprendre Abhir et aussi de rompre toutes ses relations avec Aarohi. Maintenant, le tournant majeur survient lorsque Akshara et Abhimanyu sont seuls. Voyons s’ils se réunissent ou si Akshara veut que son mari revienne. Eh bien, les téléspectateurs pensent qu’une fois AbhiRa réuni, Abhinav et Aarohi feront des sacrifices pour eux. Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehalata Hai, ça va être très intéressant car toute l’histoire tourne autour de la garde d’Abhir et de la réunion d’Abhimanyu et Akshara.