PLYMOUTH, Michigan – Il est difficile d’imaginer une entreprise à la hauteur de la montée en puissance de Tesla. Mais si une start-up de voiture électrique pouvait aspirer à être la «prochaine Tesla», ce serait Rivian. Fondée en 2009 et basée ici, à 30 miles à l’ouest de Detroit, Rivian se prépare à produire une camionnette électrique et un véhicule utilitaire sport. Les deux modèles devraient être sur la route d’ici l’été et seront fabriqués dans une ancienne usine Mitsubishi de l’Illinois. Rivian développe également des camions de livraison électriques pour Amazon. Ce qui distingue Rivian, cependant, c’est sa liste extraordinaire d’investisseurs. Amazon n’est pas seulement un client; il a investi beaucoup d’argent dans Rivian. Les autres bailleurs de fonds incluent BlackRock, Fidelity, T. Rowe Price et Ford Motor, qui prévoit d’introduire un grand SUV basé sur la technologie Rivian. La dernière injection de capitaux a eu lieu mardi, lorsque Rivian a déclaré avoir levé 2,65 milliards de dollars auprès d’un groupe dirigé par des fonds et des comptes conseillés par T. Rowe Price. Parmi les autres investisseurs figuraient Fidelity et le Climate Pledge Fund d’Amazon. Le cycle d’investissement valorise l’entreprise à plus de 27 milliards de dollars et porte l’investissement total dans l’entreprise à 8 milliards de dollars depuis le début de 2019.

«Nous attendions avec impatience l’arrivée de 2021, et avec elle, la joie de vivre de Rivian qui commence à livrer ses produits révolutionnaires aux clients», a déclaré Joseph Fath, gestionnaire de portefeuille de T. Rowe Price, dans un communiqué. Un gros coffre de guerre n’est pas une garantie de succès, et produire une nouvelle voiture à partir de zéro est une tâche monumentale pour les constructeurs automobiles établis, sans parler d’une start-up.

«Le processus de création de quelque chose comme celui-ci est tout sauf simple», a déclaré RJ Scaringe, fondateur et directeur général de Rivian, dans une interview. «C’est un orchestre complexe, plusieurs milliers de pièces provenant de plusieurs centaines de fournisseurs. C’est certainement beaucoup plus complexe que les gens ne le pensent et bien plus complexe que je ne le pensais. Rivian espère profiter de la même opportunité que Tesla a identifiée et avancée – l’électrification des transports. Pour la plupart des dirigeants de l’industrie automobile, il ne fait plus aucun doute que c’est ainsi que va le monde. Au cours des cinq dernières années, Tesla est passé de 50000 voitures par an à dix fois plus l’année dernière. General Motors, Ford, Volkswagen et d’autres investissent des milliards pour développer des voitures et des camions électriques qui finiront par remplacer les modèles à combustibles fossiles. «De mon vivant, nous allons passer d’un monde où les véhicules électriques sont un petit sous-ensemble du marché à où les véhicules électriques représentent 100% du marché», a déclaré M. Scaringe. «Certains acteurs existants pourront effectuer cette transition, mais cela crée également des opportunités pour les nouvelles entreprises d’entrer dans cet espace.»

Les voitures autonomes sont une autre grande tendance qui remodèle l'industrie automobile. Mardi, Cruise, une unité de GM qui travaille dans ce domaine, a annoncé qu'elle avait levé 2 milliards de dollars auprès de Microsoft, GM, Honda et d'autres investisseurs. Rivian et Tesla travaillent également sur la technologie de conduite automatisée. Rivian est différent de Tesla à plusieurs égards. Jusqu'à présent, Tesla a grandi en vendant des berlines sportives, un type de véhicule qui tombe en disgrâce auprès des consommateurs. Tesla a l'intention de commencer à fabriquer un pick-up futuriste étrangement angulaire, le Cybertruck, plus tard cette année. Mais il n'a pas encore mis l'accent sur les camions et les VUS qui représentent 75% du marché des véhicules de tourisme aux États-Unis. Rivian, quant à lui, se concentre sur la production de véhicules «d'aventure» que les propriétaires peuvent adopter hors route, une approche qui signifie que Rivian ne sera pas souvent en concurrence directe avec Tesla. «Il y a une perception que c'est le gagnant, tout emporte, et c'est tout simplement faux», a-t-il déclaré. «Les consommateurs doivent avoir différentes marques, différentes saveurs. Notre succès n'exclut pas du tout le succès des autres. » Rebecca Puck Stair est le genre d'acheteur de voitures que Rivian espère attirer. Scout film à Albuquerque, NM, elle est intéressée par l'achat d'un véhicule électrique depuis quelques années, mais a besoin d'une garde au sol élevée et d'une capacité à quatre roues motrices pour des missions qui la mènent dans le désert. «Cela n'existait pas sur le marché», dit-elle. «Une Tesla ne répond pas à mes besoins.»

Il y a environ un an, elle a entendu parler de Rivian pour la première fois et a déposé un dépôt sur un SUV le lendemain – comme Tesla, la société n'a pas l'intention de vendre par l'intermédiaire de concessionnaires. Mme Stair a vu le Cybertruck, mais le design n'est pas pour elle. «Ça crie juste 'un camion de gars odieux'», dit-elle en riant. Le camion et le SUV de Rivian, qui commencent à 67 500 $, semblent plus conventionnels, comme s'ils auraient pu être conçus par Land Rover. Contrairement à Tesla, qui tente de se développer rapidement, Rivian prend des mesures mesurées. L'année dernière, avant que la pandémie ne frappe, il a annoncé qu'il prévoyait de fabriquer environ 20 000 camionnettes et SUV en 2021 et quelque 40 000 en 2022. Il n'a pas encore offert de perspectives actualisées. Il vise à avoir une capacité de production en Normal de 250 000 véhicules par an d'ici le milieu de la décennie. La société n'a pas révélé le nombre de commandes qu'elle avait prises, mais une porte-parole a déclaré qu'elle avait des clients alignés pour tous les véhicules qu'elle comptait fabriquer cette année.

Et même si d’autres start-ups automobiles deviennent publiques en fusionnant avec des sociétés écrans qui ont des lots de liquidités et de cotations boursières, Rivian n’a pas envie de le faire. «Nous voulons lancer, démontrer notre capacité et laisser notre performance parler d’elle-même avant de pouvoir envisager de devenir public», a déclaré M. Scaringe, 38 ans. Cette différence dans les approches privilégiées par Rivian et Tesla a probablement beaucoup à voir avec les hommes qui dirigent les entreprises.