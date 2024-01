La prochaine tempête hivernale à travers le pays commence avec des avertissements de tempête de verglas dans le nord-ouest

PORTLAND, Minerai. – Fraîchement sorti d’une tempête de neige et de verglas hivernale qui fait deux morts et plus de 200 000 personnes sans électricité dans le nord-ouest de l’Oregon et le sud-ouest de l’État de Washington au cours du week-end surviennent une autre tempête de verglas qui menace d’un deuxième coup de poing volatile avant de commencer un voyage à travers le pays avec des impacts météorologiques hivernaux généralisés.

L’air froid reste retranché dans le nord-ouest à cause de l’explosion meurtrière de l’Arctique couvrant une grande partie du pays, au moment même où une autre tempête transportant de l’air plus doux au large du Pacifique commençait à se déplacer vers le nord-ouest mardi.

L’air plus chaud se faufilant entre l’air arctique épousant le sol et l’air froid en altitude créera des pluies verglaçantes généralisées, menaçant au moins un épisode de glace perturbateur, voire paralysant.

Les avertissements de tempête de verglas couvrent une grande partie du nord-ouest de l’Oregon, y compris la région métropolitaine de Portland-Vancouver et la vallée de Willamette, de mardi après-midi à mercredi matin.

Le gel s’est installé dans la région mardi soir et restera un problème jusqu’à mercredi matin. La tempête recouvrira tout d’une épaisse couche de glace et menacera des routes dangereuses et glissantes et de nombreuses pannes de courant alors que les arbres et les lignes électriques succomberont sous le poids de la glace des bâtiments.

QU’EST-CE QU’UNE TEMPÊTE DE VERGLAÇAGE ?

Près de 50 000 personnes restent toujours privées d’électricité dans l’Oregon à cause de la tempête du week-end, selon PowerOutage.US. Le service de train léger sur rail MAX de Portland est resté partiellement suspendu mardi en raison des dommages persistants causés par les chutes d’arbres, la neige et la glace, et tous les parcs et installations de loisirs ont été fermés mardi en raison de la tempête de verglas imminente.

L’accumulation totale de glace devrait atteindre entre 0,25 et 0,50 pouce autour de la région métropolitaine de Portland-Vancouver, ce qui est considéré comme une tempête « perturbatrice » avec de nombreuses pannes de courant probables et des dommages aux arbres.

Mais certaines banlieues et collines environnantes pourraient voir des accumulations de plus d’un demi-pouce, ce qui constituerait une tempête « paralysante » avec des pannes de courant généralisées et des chutes d’arbres possibles.

De plus, des rafales de vent d’est soufflant de la gorge du Columbia souffleront entre 30 et 40 mph autour de la ville, en particulier dans les banlieues est plus proches de l’embouchure de la gorge, ajoutant aux chutes d’arbres potentielles et aux problèmes de voyage.

La région de Seattle bénéficiera d’un coup d’œil du temps hivernal

La tempête propagera un mélange hivernal vers le nord dans la région de Seattle et le couloir I-5, apportant une série de neige et de pluie verglaçante dans la région mardi soir. Les avis météorologiques hivernaux couvrent la région de Seattle de mardi soir jusqu’à mercredi matin.

COMBIEN DE GLACE EST NÉCESSAIRE POUR COUPER L’ÉNERGIE ET ​​ENDOMMAGER LES ARBRES ?

Cependant, comme l’air plus chaud devrait mélanger l’air plus froid plus rapidement, toute accumulation de neige sera brève et d’un pouce ou moins, et toute couche de pluie verglaçante devrait rester inférieure à un quart de pouce d’épaisseur avant de se transformer en pluie pendant la nuit.

L’exception est une zone près de la frontière canadienne et le long de la péninsule olympique nord, où des vents froids persistants pourraient apporter jusqu’à 5 pouces de neige et un bref verglas jusqu’à mercredi.

De fortes chutes de neige s’abattent sur les Cascades

Par contre, il n’y a pas d’inquiétude à avoir concernant l’air froid en montagne puisque la tempête apporte une autre dose de neige abondante aux Cascades.

Les avertissements de tempête hivernale sont en vigueur du mardi après-midi au jeudi matin pour des chutes de neige totales comprises entre 1 et 3 pieds.

La tempête se dirige vers l’est et touche 30 États tandis que les rivières atmosphériques envahissent l’ouest.

Les conditions hivernales s’amélioreront mercredi dans le Nord-Ouest, mais la tempête ne fait que commencer à avoir un impact national.

La tempête glissera plus à l’est à travers les plaines plus tard dans la semaine et éventuellement vers le centre de l’Atlantique et le nord-est. À l’heure actuelle, le centre de prévision FOX ne prévoit pas de tempête de neige à succès, mais des quantités de neige perturbatrices allant de 1 à 5 pouces sont possibles jusqu’à la fin de la semaine.

La tempête pourrait apporter de la neige dans 30 États du nord-ouest au nord-est. Le centre FOX Forecast surveillera attentivement l’évolution de la tempête au fil du temps pour voir si le système exploite davantage d’humidité pour éliminer encore plus de neige dans les grandes villes comme Chicago, Cleveland, Philadelphie et New York.

Pour le nord-ouest, la neige et la glace des plaines ne seront plus qu’un souvenir d’ici la fin de la semaine, alors que les conditions météorologiques passent d’un froid et d’un hiver froid à un état humide et doux alors qu’une série de rivières atmosphériques se dirigent vers la côte ouest.

QU’EST-CE QU’UNE RIVIÈRE ATMOSPHÉRIQUE ?

Les prévisions montrent des températures proches, voire supérieures à la moyenne, d’ici la fin de la semaine et le week-end, avec de la pluie probable chaque jour jusqu’au milieu de la semaine prochaine.