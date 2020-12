ORLANDO – Padraig Harrington a gagné sa vie en tant que bricoleur de carrière et aficionado de renommée mondiale du swing de golf. Cette semaine, au championnat PNC au Ritz-Calton Golf Club à Grande Lakes Resort, Harrington s’est arrêté et a été fasciné par trois swings de golf.

«Gary Player. Lee Trevino et Charlie Woods », a-t-il déclaré. «Gary Player pour moi, à 85 ans, c’est incroyable à quel point il frappe. Lee Trevino est toujours un bel attaquant de balle à 81 ans. N’aimeriez-vous pas être comme ça? Et à l’autre bout de l’échelle, à 11 ans, vous avez Charlie Woods et ce qui l’attend. C’est intéressant. Poussez Tiger de côté. Tu n’es plus l’histoire. »

Même un gagnant majeur à trois reprises est intrigué de voir le développement du petit de Tiger en tant que golfeur et leur interaction personnelle en tant que père et fils. Comme Harrington l’a si éloquemment dit, les projecteurs sont sur Charlie ce week-end.

Championnat PNC: Le terrain, les heures de départ, les heures de télévision, le format

«C’est le premier tournoi auquel j’ai participé à Tiger Woods, car il n’est pas la star de la série. Il devrait le noter lui-même », a déclaré Harrington. «Il n’est pas la star de la série cette semaine. Et c’est beaucoup parmi les joueurs et les pros. Nous descendons tous dans cette fourchette et tout le monde s’arrête pour regarder Charlie. «Écartez-vous de Tiger. C’est incroyable le buzz qu’il a créé. »

La réaction instinctive de cette semaine est de peindre Charlie – vêtu de Nike, club virevoltant et imitant tant de manières de son père à 15 reprises – comme une version «mini-moi», une puce de l’ancien bloc .

«Qui ne voudrait pas être comme ton père si ton père était Tiger Woods?» Dit Justin Thomas.

Voici des moments père-fils comme celui-ci. pic.twitter.com/Y6QjUvgXsI – Brandel Chamblee (@chambleebrandel) 18 décembre 2020

Le vers Twitter était en effervescence à la vue de la séance de swing et d’échauffement de Charlie sur le stand jeudi à côté de Tiger avant leur ronde pro-am comme s’ils avaient vu le second venir. Cue le discours fou que Charlie allait révolutionner le jeu tout en battant tous les records de son père.

Laissez mijoter, les gens. L’action de Charlie est prometteuse et il est évident qu’il a non seulement les gènes de golf de son célèbre père, mais aussi ses « sensations » et peut-être plus important encore, un amour pour le jeu. Mais refroidissons nos talons. Laissons ce week-end parler d’un père et d’un fils qui se lient sur le terrain de golf. Thomas, qui est en quelque sorte un grand frère de Charlie, a mis l’exposition de 36 trous dans la bonne perspective.

«Il n’a que 11 ans. Il n’a pas besoin d’être comparé à Tiger. Il n’a pas besoin d’être comparé à qui que ce soit », a déclaré Thomas. «Il a juste besoin de profiter du match et j’espère que nous pourrons l’aider à profiter un peu plus de samedi.»

Être l’enfant d’un athlète célèbre comporte des avantages et des inconvénients, a déclaré Jackie Langer, fille de Bernhard Langer. De nombreux descendants des légendes du golf ont tenté de suivre les traces de leur père avec un succès limité. Gary Nicklaus a été surnommé «The Next Nicklaus», sur la couverture de Sports illustrés, et bien qu’il ait gagné une carte du PGA Tour, le plus proche qu’il a réussi à gagner un événement, sans parler de 18 majors, était une défaite en séries éliminatoires aux mains de Phil Mickelson. Bill Haas, le fils de Jay, s’est taillé une carrière réussie, remportant six fois le PGA Tour, y compris la FedEx Cup en 2011, mais Jay Haas n’a jamais été confondu avec Tiger Woods.

Comment était ton swing quand tu avais 11 ans? 😳 pic.twitter.com/vDhphUrudG – PGA TOUR (@PGATOUR) 17 décembre 2020

Tiger est sur scène pratiquement depuis qu’il pouvait marcher. Lors de sa conférence de presse pré-tournoi, on lui a demandé comment il avait déterminé que le moment était venu d’exposer Charlie aux lumières vives de la couverture de NBC / Golf Channel et à l’examen des médias qui l’accompagnait.

«Il a joué dans des tournois juniors et devant et des gens l’ont filmé. C’est un monde différent dans lequel nous vivons maintenant et tout le monde a un téléphone et tout le monde a la possibilité de filmer », a déclaré Woods.

À son crédit, Tiger n’a pas exposé Charlie à une conférence de presse. Cela peut attendre. En écoutant Woods répondre aux questions, il semblait mal à l’aise avec l’attention entourant son fils cette semaine. Il a répété les phrases «amusant» et «profiter» plusieurs fois et a détourné toutes les questions qui pourraient soulever des attentes pour Charlie pour être la prochaine superstar du golf.

«Quel que soit le sport qu’il décide de faire et tant qu’il en a la passion, je serai heureux pour lui», a déclaré Tiger.

Les mots les plus encourageants pour l’avenir de Charlie dans le jeu sont peut-être que c’est Charlie qui a supplié son père de vouloir jouer dans cette compétition. Lorsque le commissaire de la PGA Tour, Jay Monahan, a demandé à Charlie quels autres sports il pratiquait, Charlie lui a dit qu’il se concentrait sur le golf, ce qui a amené Monahan à se demander s’il frappait des balles tous les jours. Charlie sourit et dit que oui. Mais les comparaisons et les attentes injustes sont inévitables, laissant Harrington affirmer que le jeu est en fait contre, et non en faveur, de Charlie devenant une star du golf.

«Énorme pression et stress. Chaque coup qu’ils ont touché. Il n’est pas aussi bon que son père. Ou c’est facile pour lui », a déclaré Harrington. «Le fils d’une star du sport n’obtient jamais de crédit. C’est la même chose avec les personnes avec une cuillère en argent. Ils n’obtiendront jamais de crédit s’ils réussissent. C’était facile pour eux. C’est en fait plus difficile. C’est pourquoi la plupart des sportifs qui réussissent viennent d’un milieu plus difficile. Ils n’ont pas d’options. Si vous n’avez pas le choix et que vous passez une mauvaise journée, que faites-vous si vous n’avez pas le choix? Vous vous levez et commencez à pratiquer. Si vous passez une mauvaise journée et que vous vous levez le lendemain et que votre père vous donnera un travail, cela rend la pratique plus difficile… C’est vraiment difficile de réussir si vous avez des options. C’est beaucoup plus facile de réussir dans un sport si vous réussissez ou c’est tout. »

Alors, claquez les pauses sur Charlie étant le prochain sauveur du golf et laissez ce week-end être ce qu’il est censé être: les pères étant pères, les grands-pères dans la galerie, la famille sur le sac, les épouses se saluant pour élever la progéniture des grands tout en leurs maris recherchaient la gloire et quelques bons coups de golf en cours de route.

«Cela approfondit nos liens», a déclaré Tiger à propos de son association avec son fils cette semaine. «Il ne s’agit de personne d’autre. Il s’agit de nous.

Comme cela devrait être.