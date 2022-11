La prochaine star de I’m A Celeb sera ‘révélé’ alors que les acteurs restants se bousculent pour les places en finale

LA prochaine célébrité à être exclue de I’m A Celebrity a été “révélé” alors que les stars restantes se bousculent pour une place en finale.

Les bookmakers pensent avoir déterminé qui sera le prochain à quitter le camp de la jungle, alors que les téléspectateurs parient sur les expulsions.

Caractéristiques de Rex

Les célébrités se bousculent pour se qualifier pour la finale[/caption] Rex

Chris Moyles a été pressenti pour être la prochaine célébrité à quitter I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, avant la finale ce week-end.

Les bookmakers ont prédit que l’ancien DJ de Radio One ne passerait pas l’épisode de ce soir en faveur.

Le principal bookmaker Coral a sauté pour soutenir la Lionne Jill Scott pour remporter la série, changeant les marées pour la gamme actuelle de célébrités.

Cela signifie que Chris, 48 ​​ans, est maintenant au bas de la pile pour la finale, étant placé à 1-2 par les bookmakers.

«Cela pourrait mettre fin à la route du DJ radio Chris Moyles lors du prochain tour de scrutin éliminatoire. Il est le favori pour partir devant Seann Walsh », a déclaré un représentant de Coral.

Cela survient après que les fans ont été dévastés hier soir alors que Babatunde Aleshe est devenu la cinquième célébrité à être exclue de la série.

Le comédien a reçu le moins de votes du public après s’être retrouvé dans les deux derniers aux côtés de son compatriote drôle Seann Walsh.

Les fans se sont précipités sur Twitter pour partager leurs réflexions sur la sortie, avec une écriture: “En fait, éviscéré de voir Babatunde partir – Matt ferait mieux de ne pas gagner.”





Après sa sortie, Baba a déclaré à Ant et Dec : “C’était fou – y vivre est une expérience complètement différente.

«En regardant à la maison, vous pensez, ah ces gars jouent, tout va bien là-dedans. Passer deux semaines et demie là-dedans, c’est du hardcore. C’est intense. Tout ce que nous faisons, c’est parler de nourriture.

Discutant de ses essais Bushtucker, Baba a ajouté: «J’ai l’impression d’avoir plus peur des crapauds maintenant que je ne l’étais. Vous m’avez lancé celui-là.

«Quand ils sont arrivés, je pensais que vous étiez mauvais. Je n’aime pas leur apparence. On dirait qu’ils sont nés dans la fosse de l’enfer. Ce sont des démons.

La sortie de Baba intervient après que Boy George, Sue Cleaver, Scarlette Douglas et Charlene White aient tous quitté la jungle.

Le comédien qui a été rejeté a déclenché une énorme dispute parmi les fans – qui ont déclaré que les «méchants du spectacle» avaient été autorisés à rester.

Les fans ont surnommé le député Matt Hancock et le DJ radio Chris Moyles les «méchants du spectacle» – et ils restent dans le camp.