La prochaine star de Brighton à 100 millions de livres sterling ? Evan Ferguson salué après un triplé contre Newcastle

L’attaquant de Brighton, Evan Ferguson, âgé de 18 ans, devrait devenir le prochain atout majeur des Seagulls après son triplé lors de la victoire 3-1 contre Newcastle samedi.

L’attaquant adolescent a marqué les trois buts, dont un superbe deuxième, alors que l’équipe de Roberto De Zerbi a battu les Magpies lors d’une victoire globale à l’Amex.

L’international de la République d’Irlande a ouvert le score après 27 minutes lorsqu’il a rebondi après que le gardien de Newcastle Nick Pope n’ait pas réussi à retenir un tir à longue distance de Billy Gilmour.

Ferguson a ensuite ajouté une seconde à distance après 65 minutes et a complété son triplé avec un effort dévié peu de temps après alors que Brighton prenait une avance de 3-0 avant la consolation tardive de Callum Wilson pour les visiteurs.

« Je suis content pour lui aujourd’hui, pas seulement pour ses buts », a déclaré De Zerbi après le match. « Ravi de sa performance, surtout en première mi-temps. Il a trouvé les bonnes positions.

« Newcastle a défendu en 4-4-1, et il y avait de l’espace pour lui. Il a compris où se trouvait l’espace. Il travaille pour compléter ses qualités. »

Ferguson a également reçu les éloges de l’ancien attaquant de Blackburn Chris Sutton.

« Il ne pouvait pas être dans un meilleur club en ce moment que Brighton sous la direction de Roberto De Zerbi », a déclaré Sutton sur BBC Radio 5 Live.

« À 18 ans, il a un très bon physique. Imaginez Evan Ferguson dans trois ou quatre ans avec le développement qu’il aura. »

L’adolescent devient le sixième plus jeune joueur à marquer un triplé en Premier League et a rejoint Erling Haaland et Son Heung-min pour marquer trois buts samedi.

« C’est une bonne compagnie à garder », a déclaré le joueur de 18 ans à Match of the Day.

