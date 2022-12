La prochaine star à quitter Strictly Come Dancing “révélé” alors que les bookmakers nomment la célébrité la plus susceptible d’être licenciée avant la finale

AVEC la finale de Strictly Come Dancing à peine UNE semaine, les célébrités restantes espèrent toutes rester dans la compétition.

Mais malheureusement pour une star, les bookmakers pensent que leur temps dans l’émission est écoulé, et ils seront les prochains à être éliminés par les juges et les téléspectateurs.

Pennsylvanie

Mollie Rainford et Carlos Gu devraient partir Strictly ensuite[/caption]

Pennsylvanie

Cela vient après que Kym Marsh et Graziano Di Prima aient quitté la série la semaine dernière[/caption]

Les stars de Strictly se préparent à participer à la demi-finale et participeront à DEUX danses chacune.

Il ne reste plus que cinq couples dans la compétition, après Kym Marsh et son partenaire pro Graziano Di Prima. est devenu la dernière paire à manquer la chance de remporter le trophée Glitterball.

Mais les bookmakers prédisent que Molly Rainford et son partenaire professionnel Carlos Gu seront les prochains à valser sur la piste de danse Strictly, avec des chances de 10-11 de partir pour de bon.

John Hill de Coral a déclaré: «C’est l’une des semaines les plus difficiles à éliminer de Strictly.

“Nous faisons de Molly la favorite pour partir à la fin de la demi-finale, Fleur East risquant également de manquer la finale.”

Pendant ce temps, la demi-finale en direct sera désormais diffusée TOMORROW Night, au lieu de ce soir pour faire place au match de Coupe du monde Angleterre contre France.

L’émission de résultats Strictly sera ensuite diffusée à 20h15 lundi.

Les choix de chansons et de danses ont été révélés, et comme il s’agit de la demi-finale, chaque célébrité interprétera deux chansons.

L’acteur Will Mellor fera d’abord une danse Couple’s Choice avec sa partenaire Nancy Xu, sur un mélange de chansons indie des années 90.

Ils passeront ensuite de Paso Doble à Uccen sur un Remix des Taalbi Brothers.

Helen Skelton et Gorka Márquez feront le tango argentin sur Here Comes The Rain Again d’Eurythmics.

S’en suivra une Valse sur une seule route de Céline Dion.

La chanteuse Fleur East et Vito Coppola feront le Charleston sur Tu Vuo’ Fa L’Americano de Fiorello

Après cela, ils danseront le Paso Doble sur The Time Is Now de Moloko.

Hamza Yassin, présentateur de Countryfile et Animal Park, et sa partenaire Jowita Przystal interpréteront d’abord le Charleston to Pencil Full Of Lead de Paolo Nutini.

Puis viendra ensuite Valse sur What The World Needs Now de Burt Bacharach.

Hamza est l’un des favoris pour remporter le spectacle après avoir impressionné les juges et le public avec ses mouvements.

Pendant que Molly et Carlos se préparent à faire le Paso Doble to Survivor de 2WEI ft Edda Hayes.

Le jeune couple fera ensuite l’American Smooth to Easy On Me d’Adele.