La prochaine sonnette vidéo Pro 2 de Ring sera dotée de la technologie radar

La Ring Video Doorbell Pro 2 sera la sonnette filaire la plus avancée de Ring. Il coûtera 219 £ et comprend de nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de contrôler plus facilement ce dont vous êtes alerté et d’en savoir plus sur les événements de mouvement qui ont déclenché votre système.

Les fausses alertes sont l’un des plus gros désagréments des sonnettes intelligentes. Chaque nouveau produit sur le marché vise à trouver des moyens de réduire le nombre de fois qu’un piéton passant ou une branche d’arbre agitant déclenche une alerte.

Le Doorbell Pro 2 utilise la technologie radar pour mesurer la distance entre un objet et la caméra, de sorte que le système soit alerté lorsqu’un seuil désigné est franchi, plutôt que lorsqu’un mouvement est détecté dans le champ de vision de la caméra.

Les produits Ring existants, tels que la Ring Video Doorbell Pro, comportent déjà des zones de détection de mouvement personnalisables. Les utilisateurs peuvent choisir d’exclure des zones, comme une fenêtre ou un chemin, dans le champ de vision de la caméra.

Mais jusqu’à présent, il s’agissait essentiellement d’un système bidimensionnel. La possibilité de mesurer la distance entre un objet et la caméra devrait rendre le système beaucoup plus précis et donner aux utilisateurs plus d’options lorsqu’il s’agit de personnaliser les zones de leur propriété qu’ils souhaitent surveiller.

Caractéristiques de la Ring Video Doorbell Pro 2

Détection de mouvement 3D: cela utilise le radar – mesurant la distance et l’angle devant la caméra – pour donner aux utilisateurs plus de possibilité de choisir ce qui déclenche une alerte.

Vue à vol d’oiseau: cela ressemble à une fonctionnalité assez intéressante. L’application pourra afficher une carte aérienne (vraisemblablement construite sur la technologie radar) pour fournir plus d’informations sur un événement de mouvement et montrer où il a commencé.

Amélioration de la vidéo HD 1536p (y compris la vision nocturne couleur): le Ring Video Pro est de haute qualité 1080p Full-HD, mais la nouvelle sonnette devrait fournir des images nettement plus claires. Ce sera le premier produit Ring à afficher à ce niveau, même si certains concurrents le font déjà.

Vidéo de la tête aux pieds: Certains utilisateurs de Ring ont eu des problèmes avec le champ de vision. C’est frustrant si vous voyez quelqu’un s’approcher de la porte mais que vous ne pouvez pas dire si un colis a été laissé ou non à votre porte. La vue de la caméra la plus longue de la tête aux pieds devrait régler ce problème.

Audio bidirectionnel avec suppression du bruit: la sonnette comportera également un microphone en réseau pour aider à limiter la distorsion sonore.

Ring Protect

Achetez la Ring Video Doorbell Pro 2 et vous bénéficierez également d’un essai gratuit de 30 jours de Ring Protect, qui offre des fonctionnalités supplémentaires, notamment la pré-roll avancée, qui vous montre un clip vidéo des secondes menant à une alerte de mouvement.

Les abonnés Ring Protect aux États-Unis qui achètent cette sonnette pourront également configurer les messages d’accueil Alexa. Si vous ne pouvez pas venir à la porte, Alexa peut vous proposer de prendre un message ou de vous indiquer où laisser les colis. À ce stade, il ne semble pas que cette fonctionnalité soit disponible pour les utilisateurs britanniques.

Vous pouvez utiliser une sonnette Ring sans abonnement, mais vous ne pourrez pas enregistrer de vidéo. Le forfait Protect Basic coûte 2,50 £ par mois (24,99 £ par an) et vous permet de connecter une seule sonnette ou caméra. Il vous permettra d’enregistrer un historique vidéo de 30 jours, d’enregistrer et de partager des vidéos et de capturer des instantanés.

Si vous avez plus de produits Ring, comme des appareils photo, le pack Protect Plus vous permet de connecter un nombre illimité d’appareils pour 8 £ par mois (80 £ par an).

Informations d’achat

La Ring Video Doorbell Pro 2 sera disponible à la vente à partir du 31 mars chez Ring et Amazon, pour 219 £. Gardez à l’esprit que, comme la Video Doorbell Pro, elle sera livrée avec un transformateur et vous devrez probablement l’installer par un professionnel.

Vous pouvez le pré-commander sur Amazon dès aujourd’hui ou vous rendre sur Ring pour vous inscrire à une notification dès qu’il sera disponible.

Pour voir ce que nous avons pensé des dernières sonnettes Ring, de la Ring Video Doorbell Pro filaire ou de la Ring Video Doorbell 3 Plus à piles, consultez nos critiques. Pour plus d’options, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures sonnettes intelligentes que nous avons testées.