Aucun détail spécifique n’a été fourni lors de la conférence de presse du week-end pour marquer le 51e anniversaire de l’exploration spatiale du pays.

Ce que l’on sait de la mission, c’est que la sonde Chang’e 6 devrait être lancée en 2024 et finira par atterrir près du pôle sud lunaire pour collecter des échantillons à retourner sur Terre, selon le concepteur en chef du programme, Hu Hao.

La Chine étend considérablement son empreinte dans l’espace et aurait également des plans en cours pour une station orbitale avec équipage, une mission pour atterrir une personne sur la Lune et une autre pour collecter des échantillons de sol d’un astéroïde passant, à la suite du récent succès des Japonais. mission à Ryugu.

Zhang Kejian, chef de l’Administration spatiale nationale chinoise, n’a pas développé ces plans lors d’une conférence de presse pour marquer la Journée de l’espace en Chine dans la ville orientale de Nanjing.

Ces plans comprennent probablement également un système de défense contre les astéroïdes qui détournerait ou détruirait les objets géocroiseurs (NEO) et les astéroïdes potentiellement dangereux (PHA). Cela a été discuté précédemment mais sans beaucoup de détails sur ce que cela pourrait impliquer exactement.

Lire la suite















Pendant ce temps, la Chine a actuellement une sonde, Tianwen-1, en orbite autour de Mars, en attente de déployer un robot rover sur la planète rouge. Les autorités chinoises ont également dévoilé le nom du prochain rover martien du pays, Zhurong, lors de la cérémonie de samedi.

Pas plus tard qu’en mars, la Chine et la Russie ont signé un protocole d’accord pour établir une station de recherche lunaire, soulignant davantage les ambitions de la superpuissance orientale dans l’espace, mais avec une approche plus coopérative qu’auparavant.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!