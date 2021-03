La prochaine smartwatch de Motorola sera alimentée par la plate-forme Snapdragon Wear 4100

La semaine dernière, un rapport a révélé que Motorola allait annoncer une nouvelle smartwatch « Moto G » alimentée par le système d’exploitation Wear de Google avec quelques rendus de la smartwatch avec un support transparent. Un fil Reddit souligne que le texte écrit à l’arrière du corps de la montre indique «Snapdragon Wear 4100» pour indiquer que la montre sera alimentée par le dernier chipset portable de Qualcomm.



Via Reddit

Malgré cette nouvelle découverte, nous ne sommes toujours pas près de savoir exactement quand Moto lancera cette nouvelle smartwatch. La nouvelle montre Moto devrait succéder à la Moto 360 lancée en 2019 (celle qui n’a pas été fabriquée par Motorola, mais par son partenaire eBuyNow).

La plate-forme Snapdragon Wear 4100 est plus économe en énergie et beaucoup plus vivante que la plate-forme Snapdragon 3100 Wear. Nous avons examiné le TicWatch Pro 3 alimenté par le même chipset et nous pouvons attester que la durée de vie et les performances de la batterie se sont considérablement améliorées avec cette nouvelle plate-forme.

Nous sommes ravis de voir la nouvelle offre de Moto dans l’espace Wear OS. Le système d’exploitation devrait subir une refonte majeure dont la mise à jour devrait être publiée cette année.

