La prochaine signature de Manchester City pourrait être le joueur le plus rapide de la Premier League, alors que l’agent fait le point sur les pourparlers: rapport

Manchester City serait à la poursuite d’un marchand de vitesse qui pourrait devenir le joueur le plus rapide de la Premier League – et maintenant son agent a donné une nouvelle mise à jour sur la saga des transferts.

Les hommes de Pep Guardiola sont sur la bonne voie pour un triplé historique, après avoir bouclé le premier tiers ce week-end avec une cinquième couronne de Premier League en six. Une finale de la FA Cup du derby de Manchester suivra en juin, avant une deuxième finale de la Ligue des champions dans laquelle Guardiola pourrait décrocher le triplé qu’il a a récemment affirmé qu’il commençait à « visualiser ».

Mais telle est la nature du cerveau catalan, les renforts ne sont jamais loin de son équipe, quel que soit le succès qu’il obtient. Une superstar sur le continent a été liée à un déménagement, avec Manchester City dans le cadre pour transformer son style de jeu avec lui dans le giron.

Erling Haaland de Manchester City remporte la Premier League – première partie des trois pour le triplé de City (Crédit image : Getty Images)

Ciel Allemagne ont rapporté que la star du Bayern Munich, Alphonso Davies, est une cible pour City avec le Real Madrid, car les deux équipes envisagent des renforts potentiels à l’arrière gauche.

City n’a pas eu d’arrière gauche naturel dans son équipe depuis plusieurs années maintenant, choisissant d’utiliser Joao Cancelo comme option inversée du pied droit pendant son séjour à Eastlands avant que Nathan Ake ne soit transféré de l’arrière central pour couvrir le rôle. L’intérêt de Guardiola pour Marc Cucurella l’été dernier, cependant, suggère un changement de cap.

L’agent du Canadien a publié une mise à jour sur les chances que son client déménage, déclarant qu’il existe un intérêt certain pour Davies. Alors qu’il reste deux ans à son contrat, les Bavarois devront peut-être agir maintenant pour lier le joueur de 22 ans ou risquer de le perdre pour une somme modique plus tard.

« Plusieurs clubs sont intéressés [in Davies] mais pas de discussions directes [on a transfer] » Nick Huoseh a été cité comme disant par le point de vente canadien TSN. « Davies a encore deux ans sur son contrat. Le Bayern espère prolonger le contrat. Rien de confirmé pour le moment. »

Alphonso Davies est une cible pour Manchester City – mais son agent dit qu’il n’y a pas encore eu de discussions (Crédit image : Getty)

Les arrières latéraux de City se sont rarement croisés sous Guardiola, le manager préférant que ses ailiers serrent la ligne de touche et que l’homme derrière eux occupe les zones centrales, afin de contrôler la possession et d’offrir plus de solidité en transition. Davies, cependant, faciliterait probablement un retour à un style plus traditionnel, alors que Jack Grealish dérive à l’intérieur.

Davies – évalué à 70 millions d’euros par Marché des transferts – est l’un des joueurs les plus rapides de la Bundesliga et pourrait bien devenir le joueur le plus rapide de la Premier League s’il rejoignait.

