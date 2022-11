La prochaine série Netflix “Kaléidoscope” d’Eric Garcia peut être regardée dans n’importe quel ordre

Saviez-vous que la prochaine série d’anthologies dramatiques d’Eric Garcia et Ridley Scott, Kaleidoscope, peut être regardée dans n’importe quel ordre ? La série s’étend sur huit épisodes, chacun portant le nom de différentes couleurs telles que le rose, le jaune, le rouge, etc. La prochaine émission qui adopte une approche non linéaire de la narration est censée laisser les fans immergés dans son expérience unique. Apparemment, si vous pouvez commencer par n’importe quel épisode selon votre choix personnel et à la fin, la finale de l’histoire “White: The Heist” aura du sens.

Pour ceux qui ne le savent pas, le spectacle à venir est vaguement inspiré de l’histoire réelle qui s’est déroulée au centre-ville de Manhattan lors de l’ouragan Sandy. Apparemment, soixante-dix milliards de dollars en obligations ont probablement disparu. Les huit épisodes retracent les événements de 24 ans à 6 mois avant le braquage. Dans le contexte de l’événement réel susmentionné, Kaleidoscope raconte la vie d’une équipe de voleurs magistraux et leur tentative intelligente de casser un coffre-fort incassable dans leur tentative de terminer le plus grand braquage de l’histoire.

Cependant, avec des joueurs puissants, dont le FBI et l’équipe de sécurité qui gardent le coffre-fort, chaque épisode de la série est susceptible de débloquer un petit morceau d’un puzzle élaboré qui pue la trahison, la vengeance, les intrigues diaboliques, la cupidité et la corruption. Selon un rapport de LadBible, le producteur exécutif de l’émission, Russell Fine a expliqué : “Lorsque vous regardez Kaleidoscope, toutes les informations sont là pour pouvoir relier les points et connaître l’histoire.”

Pendant ce temps, le créateur de l’émission a ajouté que regarder des épisodes dans des ordres différents donnera aux téléspectateurs différents points de vue sur l’histoire. Selon lui, alors que certains épisodes posent des questions importantes sur le casse, d’autres sont une réponse à ces questions déroutantes. “Pouvoir se déplacer et regarder différentes commandes vous donne un point de vue différent sur les personnages. Il y a des questions qui vont être posées dans un épisode et auxquelles on répond dans un autre épisode. De même, il y aura des réponses dans un épisode que vous regardez dont vous ne savez même pas qu’elles sont des réponses à quelque chose jusqu’à ce que vous voyiez la question lorsque vous regardez un autre épisode », a déclaré le créateur Eric Garcia.

L’émission, qui met en vedette Giancarlo Esposito, Paz Vega et Rufus Sewell, commencera à être diffusée sur Netflix à partir du 1er janvier.

