Apple a commencé à sonder certains utilisateurs dans le but d’en savoir plus sur la façon dont ils interagissent avec leurs modèles d’iPhone. Avec la dernière enquête, le géant de la technologie basé à Cupertino demande si les utilisateurs d’iPhone sont satisfaits du Face ID et s’ils utilisent le câble de charge fourni avec chaque modèle d’iPhone. Bien que plusieurs entreprises mènent des enquêtes en temps opportun sur les services et autres développements, il ne l’indique pas particulièrement à son arrivée. Cependant, dans le cas d’Apple, la société a interrogé les utilisateurs sur l’adaptateur secteur avant l’annonce officielle de l’iPhone 12.Par conséquent, la dernière enquête peut être liée à la prochaine série d’iPhone (iPhone 13?) Ou à tout autre produit Apple. Plus tôt cette année, la société avait annoncé qu’elle cesserait de livrer l’adaptateur secteur USB avec plusieurs produits, y compris les smartphones iPhone 12 (après avoir retiré les EarPods de la boîte). Apple avait déclaré qu’en limitant les adaptateurs secteur à l’intérieur de l’emballage, l’entreprise aurait un impact énorme sur la préservation de l’environnement.

Selon les questions de l’enquête envoyées à un utilisateur d’iPhone 12 Pro Max au Portugal (via 9to5Mac), Apple demande si les utilisateurs sont satisfaits de Face ID. Si la réponse est non, il existe des alternatives pour partager des détails avec Apple. Certaines des réponses incluent des problèmes de sécurité ou de confidentialité, je n’aime pas avoir à prendre mon téléphone pour utiliser Face ID, des performances lentes, il ne détecte pas mon visage dans toutes les situations (telles que faible luminosité, angles différents, allongé, porter lunettes de soleil), je préfère TouchID, pas fiable, et autres. Bien que cela n’indique pas la renaissance de TouchID sur le prochain iPhone 13 (nom non confirmé), il est intéressant de noter que la société a introduit cette année le capteur Touch ID latéral avec l’iPad Air (2020). Alors que le Face ID fonctionne assez efficacement sur la série iPhone 12, certains utilisateurs préfèrent toujours avoir un Touch ID supplémentaire sur l’appareil pour des réponses plus rapides.

En ce qui concerne le câble de charge, l’enquête pose également une question sur les éléments inclus dans la boîte iPhone 12 que les consommateurs utilisent réellement. Cela inclut les autocollants Apple, l’outil d’éjection de la carte SIM et, bien sûr, le câble USB-C Lightning. Auparavant, Apple expédiait deux autocollants Apple qui ont été réduits à un ou aucun pour certains appareils. Bien que l’outil d’éjection semble être crucial (jusqu’à ce qu’Apple transforme l’iPhone en téléphone e-SIM), le câble USB-C Lightning pourrait probablement être le prochain candidat à sa suppression. Comme mentionné, l’entreprise peut ne pas apporter ces changements du tout, mais seul le temps le dira.