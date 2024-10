La prochaine série de Ryan Murphy, The Beauty, fait des comparaisons avec Uglies

Au cours du mois dernier, nous avons vu deux versions très différentes du concept de science-fiction d’une procédure mystérieuse et néfaste qui vous rend instantanément plus chaud – l’une plutôt géniale (Le fond) et un pas tellement (Les laids). Peut-être que la grotesque exposée dans au moins un de ces films a servi de signal de chauve-souris à Ryan Murphy, qui vient d’annoncer qu’il s’attaquait aujourd’hui au genre.

Date limite rapports que le nouveau projet de Murphy s’appellera La beauté et devrait entrer en production pour sa première saison de 11 épisodes cet automne. Alors que La beautéLe timing encourage les comparaisons ci-dessus, la série sera en fait basée sur une série de romans graphiques de 2016. Écrit par Jeremy Haun et Jason A. Hurley, les livres, selon Date limiteparlent « d’une MST qui rend belles les personnes touchées. Mais la maladie, surnommée « la Belle », finit par tuer ses hôtes dans le cadre d’un sinistre complot gouvernemental présumé. Les personnages principaux des bandes dessinées sont les détectives Drew Foster et Kara Vaughn, partenaires dans des affaires de crimes de beauté qui doivent se frayer un chemin à travers des politiciens corrompus, des agents fédéraux vengeurs et un mercenaire terrifiant qui veut mettre leur tête à prix.

Je ne suis jamais du genre à fuir la controverseMurphy a demandé à Ashton Kutcher de rejoindre le casting malgré un récent examen minutieux du rôle de l’acteur. liens avec le violeur reconnu coupable Danny Masterson et Le magnat de la musique inculpé Sean « Diddy » Combs. Au moment d’écrire ces lignes, Kutcher sera rejoint par le pilier de Murphy Evan Peters, Torsades« Anthony Ramos, et Pose vedette Jeremy Pope. Le commerce rapporte que la production est toujours à la recherche d’une star féminine pour jouer Kara ; l’un des quatre hommes (vraisemblablement Peters) devrait assumer le rôle principal masculin, Kutcher jouant potentiellement une sorte de milliardaire de la technologie. Aucun détail officiel n’a été révélé à ce jour.

Le fait que cela semble presque identique à d’autres projets à l’heure actuelle est typique de l’œuvre de Murphy. Il a récemment commencé à parcourir son propre catalogue avec Grotesqueriece que Brian Tallerico considère «Histoire d’horreur américaine rencontre Sept» dans son examen pour Le Club AVet Monstres, Histoire de crime américainet Histoire du sport américainqui ressemblent à une coupe glacée napolitaine au goût de vrai crime. La beauté C’est peut-être la première aventure de Murphy dans une guerre biologique qui vous rend plus sexy, mais qui peut dire si ce sera la dernière.