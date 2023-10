Mercredi, le Congrès a finalement rouvert. Après plus de trois semaines sans intervenant, l’élévation de l’ancien obscur Mike Johnson de Louisiane diriger la Chambre était un signal indiquant que la Chambre pouvait enfin recommencer à gouverner. Le lendemain, les députés ont forcé le vote la semaine prochaine sur deux résolutions de censure et une d’expulsion. En d’autres termes, les choses ne deviendront pas moins bizarres de si tôt.

Mais ils ne reviendront pas au statu quo sous l’ancien Président Kévin McCarthy, soit. Il y aura désormais une nouvelle normalité alors que le Congrès devra faire face à des questions urgentes. Le gouvernement fermera ses portes le 18 novembre à minuit, Israël et le Hamas sont en guerre après l’horrible attaque lancée par le Hamas le 18 novembre. Le 7 octobre, une grande partie de l’Ukraine est toujours occupée par la Russie et les législateurs se demandent comment gérer le nombre quasi record d’immigrants sans papiers entrant dans le pays.

La Chambre sera confrontée à cette nouvelle normalité avec un orateur faible dans un scénario qu’un vétéran républicain a comparé au « Seigneur des mouches » après la frénésie de défenestration des trois dernières semaines qui a conduit non seulement à l’éviction de McCarthy, mais aussi à l’élection puis au rejet des Républicains. trois orateurs désignés à tour de rôle.

Pat Fallon du Texas a exprimé l’espoir que Johnson – qu’il a salué comme ayant « beaucoup de sympathie, beaucoup d’authenticité, il est honnête, il est talentueux » – réussirait. Selon lui, « si Mike Johnson réussit, l’Amérique réussira. Vous savez, nous avons une Chambre et un gouvernement qui fonctionnent. Nous avons un gouvernement divisé, donc personne n’obtiendra tout ce qu’il veut. Mais vous savez, nous avons besoin de victoires conservatrices pour garantir que l’argent des contribuables soit bien utilisé.»

Là encore, on pourrait affirmer dans ces circonstances que L’accord sur le plafond de la dette de McCarthy Le printemps a été une victoire puisque les Républicains ont réussi à plafonner les dépenses et à autoriser les réformes en échange de l’autorisation des États-Unis à payer leurs dettes pour les 18 prochains mois. Le résultat a suscité une rébellion immédiate de droite et mettre la table pour la chute ultime du républicain californien plus tôt en octobre.

Le défi pour Johnson est qu’il va être confronté à un problème lors de sa conférence avant même d’avoir pleinement emménagé dans ses nouveaux bureaux : la question de l’aide à l’Ukraine, à laquelle l’opposition est devenue un schibboleth pour beaucoup de droite de MAGA. L’administration Biden a proposé un important projet de loi de financement qui combinerait l’aide à Israël et à l’Ukraine ainsi que le financement de la sécurité des frontières.

Don Bacon du Nebraska, un modéré de la conférence républicaine, pensait que Johnson pourrait obtenir le soutien de la Chambre pour l’aide à la nation européenne malgré l’opposition généralisée de nombreux républicains de la Chambre, y compris Johnson lui-même. “Je pense qu’il va le faire”, a déclaré Bacon. « Mais il va falloir une bonne approche de la frontière. Et je pense que le président ne peut tout simplement pas dire : « Je veux une somme d’argent X ». … Il doit expliquer pourquoi il le souhaite et présenter ses arguments.»

Cependant, il semblait probable qu’à tout le moins, la Chambre séparerait l’aide à chaque allié américain plutôt que de la combiner, comme le proposait l’administration Biden. Johnson a déclaré jeudi à Sean Hannity de Fox News : « Notre consensus parmi les républicains de la Chambre est que nous devons diviser ces questions. »

Johnson a insisté sur le fait que « nous n’allons pas abandonner [Ukraine,] mais nous avons une responsabilité, une responsabilité de gestion du précieux trésor du peuple américain, et nous devons nous assurer que la Maison Blanche rende au peuple une certaine responsabilité quant à l’argent dépensé. »

Déjà, il semblait avoir un peu plus de répit auprès du représentant Matt Gaetz de Floride, qui était le leader des efforts visant à évincer McCarthy et a été un opposant implacable à l’aide à l’Ukraine. Gaetz a laissé une certaine marge de manœuvre quant à savoir s’il devait recevoir un vote, en déclarant : « Il devrait certainement s’agir de questions distinctes. De nombreux membres souhaitent voter en faveur du financement de l’Ukraine. Et cela pourrait donc être un vote qu’ils sont en mesure d’exercer dans le cadre d’un ordre régulier.»

Cependant, Gaetz a averti que parce qu’un récent amendement sur l’aide à l’Ukraine n’a pas reçu le soutien d’une majorité des républicains de la Chambre, la future législation sur l’aide à ce pays d’Europe de l’Est ne devrait pas être examinée par la Chambre car elle viole la règle Hastert, la récente tradition parmi les Républicains de la Chambre selon laquelle toute législation devrait avoir le soutien de « la majorité de la majorité ». Il a noté que « la dernière fois que le financement de l’Ukraine a été évoqué à la Chambre… [a] La majorité de la majorité a voté contre. Cela met généralement fin aux perspectives d’examen d’une mesure.»

Pourtant, malgré le drame autour de l’Ukraine, la lutte pour le financement public sera probablement bien moins dramatique que les précédentes. L’éviction de McCarthy était le résultat de ses efforts pour éviter une fermeture du gouvernement en maintenant simplement les niveaux de financement actuels pour les six prochaines semaines, début octobre. Non seulement Johnson profite d’une période de lune de miel parmi ses collègues après des semaines de guerre intestine entre les Républicains de la Chambre, mais il repart également avec une nouvelle crédibilité auprès de ceux qui étaient les plus opposés à McCarthy pour maintenir le gouvernement ouvert pendant au moins quelques mois supplémentaires.

Comme l’a dit Gaetz, le chef du bloc d’extrême droite opposé à l’ancien président : « Kevin McCarthy voulait gouverner en adoptant une résolution continue pour nous amener à la prochaine résolution continue. Je pense que Mike Johnson a beaucoup plus de crédibilité [as a] … un pont vers des projets de loi de dépenses sur un seul sujet, et non un pont uniquement vers les anciennes méthodes de Washington.»

Mais quelles que soient les critiques formulées à l’encontre des « anciennes méthodes de Washington », au moins tout le monde savait de quoi il s’agissait. Tout le monde travaillait selon le même manuel, et il existait au moins un ensemble de normes de base convenues. Tout cela s’est effiloché après les dernières semaines chaotiques, et les défis sont devenus encore plus complexes. C’est une recette pour encore plus de bizarreries à venir.