La prochaine saison de Splatoon 3 commence le 1er décembre, ajoute X Rank, Big Run et plus

La prochaine saison de contenu de Splatoon 3 devrait commencer le 1er décembre, a annoncé lundi Nintendo. La saison Chill, comme on l’appelle, introduira une liste de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus dans le jeu, y compris des étapes supplémentaires, des armes et des batailles de rang X.

En tête d’affiche du nouveau contenu se trouvent deux cartes supplémentaires : la toute nouvelle Brinewater Springs et le retour de Flounder Heights du premier Splatoon.

En plus de cela, trois nouvelles armes et 10 armes de retour arrivent dans la prochaine saison, tout comme un tout nouveau catalogue. Semblable aux Battle Passes dans d’autres jeux comme Fortnite, le catalogue de Splatoon 3 montera de niveau au fur et à mesure que vous jouerez, déverrouillant à son tour des emotes, des équipements, des titres et d’autres éléments de personnalisation spéciaux lorsque vous atteindrez différents niveaux.

La saison Chill introduit également des batailles X, des affrontements hautement compétitifs pour les joueurs qui atteignent un rang élevé dans le mode Anarchy Battles. Une fois que vous avez atteint le rang X, vous devrez miser X puissance pour participer à ces matchs et concourir pour une place dans les classements.

Enfin, la nouvelle saison apportera le premier événement Big Run de Splatoon 3. Cette variante du mode Salmon Run verra les ennemis salmonidés envahir l’une des étapes régulières du jeu. Vous pouvez consulter une partie du contenu à venir dans la bande-annonce ci-dessus.