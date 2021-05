La prochaine saison de météorologie spatiale sera-t-elle orageuse ou juste?

La grande nouvelle concernant le soleil est qu’il n’y a pas de grande nouvelle. Nous sommes bénis, comme disent les astronomes, de vivre à côté d’une «étoile ennuyeuse». Mais les habitants (s’il y en a) des planètes en orbite autour de l’étoile voisine Proxima Centauri, à seulement 4,2 années-lumière, sont moins chanceux. En avril, les astronomes ont annoncé que une éruption massive avait éclaté de sa surface en 2019. Pendant sept secondes, sous la surveillance d’une batterie de télescopes sur Terre et dans l’espace, la petite étoile avait multiplié par 14 000 sa production de rayonnement ultraviolet, dans l’une des plus violentes fusées éclairantes jamais vues dans notre galaxie. C’était plus qu’un territoire de coup de soleil sérieux. «Un être humain sur cette planète passerait un mauvais moment», a déclaré Meredith MacGregor, professeur d’astronomie à l’Université du Colorado qui a dirigé l’effort d’observation mondial. Une météorologie spatiale à cette échelle pourrait stériliser des planètes potentiellement habitables et augurer de mauvaises nouvelles pour la recherche de la vie au-delà de ce système solaire. Même le climat spatial doux peut perturber les créatures déjà évoluées et installées; les taches solaires et les tempêtes solaires, qui croissent et diminuent au cours d’un cycle de 11 ans, pulvérisent de l’énergie qui peut mettre en danger les vaisseaux spatiaux, les astronautes et les systèmes de communication.

Un nouveau cycle de tempêtes commencera d’un jour à l’autre et les astrophysiciens sont divisés sur son degré d’activité ou de menace. Le soleil est peut-être sur le point d’établir des records pour le nombre de taches solaires et les tempêtes violentes, ou il peut glisser dans un déclin comme le minimum de Maunder, de 1645 à 1715, alors que presque aucune tache solaire n’est apparue – une période qui est devenue connue en Europe sous le nom de Little Ice Âge. Paiements hypothécaires cosmiques

«Nous vivons dans l’atmosphère d’une étoile», comme le dit souvent Scott McIntosh, physicien solaire au National Center for Atmospheric Research à Boulder, au Colorado. «En tant que civilisation, nous tenons notre étoile pour acquise.» Ici, à 150 millions de kilomètres de l’étoile la plus proche – celle que nous appelons notre soleil – nous existons et nous prospérons pour la plupart au bord d’une violence et d’une complexité presque incompréhensibles. Le soleil est une étoile de taille moyenne, une boule de gaz ionisé brûlant d’un million de kilomètres de diamètre. Son grand intérieur tourne plus vite que son extérieur, et les couches extérieures tournent plus vite à l’équateur qu’aux pôles. Le résultat est un nid grondé de champs magnétiques, qui se manifestent sous forme de taches solaires et pires quand ils cassent la surface.

Chaque seconde, des réactions thermonucléaires au centre du soleil brûlent 600 millions de tonnes d’hydrogène pour 596 millions de tonnes d’hélium. Les quatre millions de tonnes manquantes, transformées en énergie pure, constituent le versement hypothécaire pour toute la vie sur Terre et peut-être ailleurs dans le système solaire. Au fur et à mesure que l’énergie émerge du soleil, elle monte à travers des couches de gaz successivement plus froides et moins denses et enfin, 100 000 ans plus tard, à partir de la photosphère, ou surface, où la température n’est que de 5 700 degrés Fahrenheit. Le soleil est étonnamment cohérent pour effectuer ces versements hypothécaires. Il y a quelques années, une expérience en Italie a confirmé que notre étoile ne semble pas avoir changé sa production d’énergie au moins au cours des 100 000 dernières années, le temps qu’il faut à cette énergie pour migrer du noyau du soleil. Les chercheurs ont pu calculer la quantité d’énergie produite par le soleil en temps réel, en mesurant des particules subatomiques appelées neutrinos qui sont produites par des réactions nucléaires à l’intérieur du soleil, s’échappent en quelques secondes et atteignent la Terre en seulement huit minutes. Cette énergie, ont-ils découvert, correspondait à la production générée il y a 100 000 ans et n’est détectable que maintenant.