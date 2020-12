Cela fait à peine quelques semaines qu’Apple a sorti les nouvelles variantes du MacBook Air, du MacBook Pro 13 et du Mac Mini avec la très puissante puce M1 marquant le passage des puces Intel aux nouveaux processeurs Apple et a déjà pris une avance significative en termes de performances. sur les puces Intel rivales. Mais si vous pensiez qu’Apple se reposerait sur ses lauriers, vous seriez complètement hors de propos. Les prochains ajouts à la gamme de processeurs, la série Apple M, prennent forme. L’une d’elles devrait être une puce à 32 cœurs et aura les processeurs les plus puissants de la série Intel Core, les variantes Core i7 et Core i9, dans sa mire. À la fin de l’année prochaine, nous pourrions voir ce nouveau processeur dans le cadre des cycles de rafraîchissement prévus pour le MacBook Pro 16, la gamme d’iMac ainsi que le Mac Pro.

La feuille de route des versions de puces d’Apple et les cycles d’actualisation Mac ultérieurs indiquent que la société est confiante de faire la transition des puces Intel pour ses appareils informatiques, en douceur. Bloomberg rapporte que les deux prochaines gammes de puces Apple devraient également être plus ambitieuses que ce que certains observateurs du secteur attendaient pour l’année prochaine. Apple avait, plus tôt cette année, confirmé son intention de faire passer tous les appareils informatiques Mac des puces Intel à leurs propres puces Apple de la série M. La vitesse à laquelle la transition progresse, nous pourrions très bien voir cette mission accomplie d’ici la fin de l’année 2021, au lieu de quelque temps en 2022.

La puce M1 actuelle, disponible en CPU 8 cœurs et 8 cœurs GPU ainsi que 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU variantes, offre déjà de meilleures performances que les puces Intel de spécifications similaires, y compris les variantes Core i5. Avec la puce à 32 cœurs attendue, appelée M1X, Apple réinitialisera davantage le benchmark de performances et cette puce pourrait être utilisée pour différencier davantage les variantes et les options de spécifications plus élevées de la gamme d’appareils informatiques Mac.

La part des revenus d’Intel provenant des appareils informatiques Mac est inférieure à 10%, mais elle pourrait être encore affectée par les améliorations de performances extrêmes que les puces Apple M Series démontrent, et qui pourraient provoquer un certain mécontentement dans l’espace des appareils informatiques Windows. Intel devra sérieusement améliorer le jeu des gains de performances avec les prochaines itérations de la série de processeurs Core, et rien ne permet de penser qu’Intel ne peut pas livrer lorsque les choses sont difficiles. Mais ce sera certainement plus difficile que prévu.

Il est fort possible qu’Apple conserve les variantes 7 cœurs et 8 cœurs de la puce M1 aux côtés de l’Apple M1X et de toutes les autres variantes lancées, celles-ci étant positionnées pour différentes machines et spécifications. Si vous connaissez bien la gamme de processeurs Intel, la version Apple du Core i5 et du Core i7 et même les familles Core i9, positionnées à différents niveaux de prix pour différents scénarios d’utilisation et facteurs de forme. Ces processeurs pourraient être utilisés dans le prochain Apple MacBook Pro 16, par exemple. Ensuite, il y a la gamme Apple iMac ainsi que le Mac Pro qui attendent le passage des processeurs Intel aux propres puces d’Apple – ce qui devrait très certainement arriver l’année prochaine.

En parlant de cela, l’actualisation de l’Apple MacBook Pro 16 pour l’année prochaine est très attendue. Le MacBook phare devrait idéalement inaugurer le nouveau processeur et l’amélioration des performances qu’il apporte. Il est possible qu’Apple utilise cette puce comme le grand différenciateur entre le MacBook Pro 16 et le MacBook Pro 13, s’il veut faire cette distinction. On s’attend, en grande partie autour des affirmations de l’analyste Ming Chi Kuo, à ce qu’un Apple MacBook Pro de 14 pouces soit en route. Est-ce que cela remplacera le MacBook Pro 13, on ne le sait pas. Théoriquement, il peut s’agir d’un remplacement similaire à celui du MacBook Pro 16 pour le MacBook Pro 15. Est-ce que cela obtiendra l’Apple M1 ou les puces Apple M1X attendues, difficile à dire.

Ensuite, il y a les iMac Apple. Rafraîchis au second semestre 2020, l’iMac 21,5 pouces et l’iMac 27 devraient très probablement abandonner les puces d’Intel avec la prochaine mise à jour. Il est peut-être également temps de renouveler la conception. Bien qu’il soit devenu plus mince et qu’il y ait eu des améliorations en cours de route, la conception plus grande des iMac est restée la même depuis le rafraîchissement en 2012.

Apple pourrait également examiner les deux variantes de processeur pour les mêmes familles de Mac. Par exemple, nous pourrions avoir les spécifications inférieures et les plus abordables du MacBook Pro 13 exécutant l’Apple M1 à 8 cœurs, les configurations les plus puissantes pouvant obtenir l’itération à 12 cœurs de l’Apple M1X – soit par défaut, soit en option, configurez votre Mac. améliorer.

Apple a soutenu qu’il y aurait d’autres appareils informatiques Mac alimentés par Intel à venir. Il est difficile de voir comment et où ils s’intégreraient parmi les performances nettement supérieures que les prochaines puces de la série Apple M sont sur le point d’offrir et que le M1 propose actuellement, à la fois en termes de vitesse pure et de durée de vie de la batterie. Il était toujours censé être un cycle de commutation de deux ans, commençant il y a quelques semaines lorsque le nouveau MacBook Air alimenté par M1, le nouveau MacBook Pro 13 et le nouveau Mac Mini ont été lancés. Nous verrons peut-être la fin de la course d’Intel avec les Mac Apple d’ici la fin de l’année 2021.