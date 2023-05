La prochaine puce PC d’Intel, Meteor Lake, accélérera l’IA plus tard cette année

Les outils d’intelligence artificielle les plus glamour et les plus attrayants d’aujourd’hui – ChatGPT d’OpenAI, Bing de Microsoft, Bard de Google et Photoshop d’Adobe, par exemple – fonctionnent dans des centres de données bourrés de serveurs puissants et coûteux. Mais Intel a révélé lundi les détails de son prochain processeur PC Meteor Lake qui pourrait aider votre ordinateur portable à jouer un rôle plus important dans la révolution de l’intelligence artificielle.

Meteor Lake, qui devrait être livré sur des ordinateurs plus tard cette année, comprend des circuits qui accélèrent certaines tâches d’IA qui, autrement, pourraient épuiser votre batterie. Par exemple, cela peut améliorer l’IA qui vous reconnaît pour mieux flouter ou remplacer les arrière-plans pendant les vidéoconférences, a déclaré John Rayfield, responsable du travail sur l’IA client d’Intel.

Les modèles d’IA utilisent des méthodes inspirées du cerveau humain pour reconnaître des modèles dans des données complexes du monde réel. En exécutant l’IA sur un ordinateur portable ou un processeur de téléphone plutôt que dans le cloud, vous pouvez obtenir des avantages tels qu’une meilleure confidentialité et une meilleure sécurité ainsi qu’une réponse plus rapide puisque vous n’avez pas de retards de réseau.

Ce qui n’est pas clair, c’est la quantité de travail d’IA qui passera réellement du cloud aux PC. Certains logiciels, comme Adobe Photoshop et Lightroom, utilisent largement l’IA pour trouver des personnes, des ciels et d’autres sujets dans les photos et de nombreuses autres tâches d’édition d’images. Les applications peuvent reconnaître votre voix et la transcrire en texte. Microsoft construit un chatbot AI appelé Windows Copilot directement dans son système d’exploitation. Mais la plupart des travaux informatiques actuels utilisent des parties plus traditionnelles d’un processeur, son unité centrale de traitement (CPU) et ses cœurs d’unité de traitement graphique (GPU).

Il y a une possibilité de construire et ils viendront. L’ajout d’une accélération de l’IA directement dans la puce, comme cela s’est déjà produit avec les processeurs de smartphone et les processeurs Mac de la série M d’Apple, pourrait encourager les développeurs à écrire davantage de logiciels s’appuyant sur les capacités de l’IA.

Les GPU sont déjà assez bons pour accélérer l’IA, cependant, et les développeurs n’ont pas à attendre que des millions d’entre nous mettent à niveau nos PC Windows pour en profiter. Le GPU offre les meilleures performances d’IA sur un PC, mais le nouvel accélérateur spécifique à l’IA est bon pour une faible consommation d’énergie, a déclaré Rayfield. Les deux peuvent également être utilisés simultanément pour des performances optimales.

Meteor Lake une puce clé pour Intel

Meteor Lake est également important pour d’autres raisons. Il est conçu pour des opérations à faible consommation d’énergie, sans doute la plus grande faiblesse concurrentielle par rapport aux processeurs Apple de la série M. Il a une accélération graphique améliorée, ce qui est essentiel pour les jeux et également important pour certaines tâches d’IA.

Le processeur est également la clé de l’effort de redressement d’Intel depuis des années. Il s’agit de la première grande puce à être construite avec Intel 4, un nouveau processus de fabrication essentiel pour rattraper les leaders de la fabrication de puces Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) et Samsung. Et il utilise une nouvelle technologie de fabrication avancée appelée Foveros qui permet à Intel d’empiler plusieurs « chiplets » de manière plus flexible et économique dans un seul processeur plus puissant.

Les fabricants de puces se précipitent pour exploiter la révolution de l’IA, peu avec autant de succès que Nvidia, qui plus tôt en mai a annoncé un trimestre explosif grâce à demande explosive pour ses puces AI haut de gamme. Intel vend également des puces AI pour centres de données, mais se concentre davantage sur l’économie que sur les performances.

Dans ses processeurs PC, Intel appelle son accélérateur d’IA un unité de traitement de la vision ou VPUune famille de produits et un nom issus de son acquisition en 2016 du fabricant de puces AI Movidius.

De nos jours, une variante appelée IA générative peut créer des images réalistes et des textes à consonance humaine. Bien que Meteor Lake puisse exécuter un tel générateur d’images, Stable Diffusion, les grands modèles de langage d’IA comme ChatGPT ne tiennent tout simplement pas sur un ordinateur portable.

Il y a beaucoup de travail pour changer cela, cependant. LLaMA de Facebook et le PaLM 2 de Google sont tous deux de grands modèles de langage conçus pour s’adapter à des appareils « clients » plus petits comme des PC et même des téléphones avec beaucoup moins de mémoire.

« L’IA dans le cloud … a des problèmes de latence, de confidentialité, de sécurité, et c’est fondamentalement cher », a déclaré Rayfield. « Au fil du temps, à mesure que nous pouvons améliorer l’efficacité du calcul, une plus grande partie de cela migre vers le client. »