Qualcomm a annoncé que son prochain jeu de puces pour smartphone haut de gamme s’appelle le Snapdragon 888 et fait des progrès en termes de performances de l’IA, des jeux et de la caméra.

Le suivi du Snapdragon 865 de l’année dernière a été annoncé aujourd’hui lors du discours d’ouverture du Snapdragon Summit de la société, bien que les détails soient restés clairs – attendez-vous à ce que plus de spécifications techniques suivent demain.

Les quelques spécifications que Qualcomm a confirmées jusqu’à présent pour le Snapdragon 888 semblent au moins impressionnantes. Un nouveau moteur IA et un processeur Hexagon offrent des performances de pointe de 26 TOPS (opérations téra par seconde), un énorme bond par rapport à 15 TOPS dans le 865. Un nouveau processeur de signal d’image offre 35% de puissance de calcul en plus – jusqu’à 2,7 gigapixels par seconde – tandis que Qualcomm affirme que le 888 inclut sa mise à niveau GPU la plus importante à ce jour – mais sans encore de détails.

Naturellement, il est compatible 5G et intégrera le modem Snapdragon X60 5G, lui-même annoncé en février de cette année. Cela devrait signifier que les téléphones Snapdragon 888 sont capables de prendre en charge à la fois mmWave et Sub-6 sur toutes les principales bandes du monde, ainsi que la prise en charge de la technologie multi-SIM 5G et de réseau back-end comme l’agrégation d’opérateurs et le partage dynamique du spectre.

La plus grande surprise ici est le nom. Les puces phares récentes de la société ont été nommées Snapdragon 865, 855, 845, etc., ce qui laisse supposer que cette dernière puce serait le Snapdragon 875. Pas ainsi, Qualcomm optant plutôt pour un nom censé évoquer la bonne chance. – soit cela, soit une entrée imminente sur le marché du jeu en ligne.







Ce qui compte vraiment, c’est quels téléphones à venir prendront en charge le nouveau chipset, et le fondateur de Xiaomi, Lei Jun, n’a pas tardé à confirmer que le prochain Mi 11, qui devrait être lancé au début de l’année prochaine, « sera l’un des premiers appareils avec Snapdragon 888. »

Xiaomi était le seul fabricant à nommer une gamme d’appareils spécifique, mais d’autres téléphones Snapdragon 888 sont confirmés comme étant sur le chemin d’Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Vivo et ZTE.

Qualcomm plongera dans la technologie derrière le Snapdragon 888 lors de la deuxième journée de demain du Snapdragon Summit, avec le livestream débutant à 7h PST / 15pm BST.