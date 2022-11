La prochaine puce Android haut de gamme de Qualcomm ajoute le traçage de rayons et la connectivité Wi-Fi 7

Les téléphones Android haut de gamme de l’année prochaine seront dotés d’une intelligence artificielle plus intelligente, d’une meilleure efficacité énergétique, d’un traçage de rayons et d’une connexion au Wi-Fi domestique de nouvelle génération, grâce au nouveau chipset haut de gamme que Qualcomm a dévoilé mardi lors de son Snapdragon annuel. Sommet.

Le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2 est plus rapide et plus efficace que ses prédécesseurs, les Snapdragon 8 Gen 1 et 8 Gen 1 Plus. Les puces haut de gamme de Qualcomm alimentent les téléphones Android les plus chers qui rivalisent avec les iPhones d’Apple. Les premiers téléphones équipés du Snapdragon 8 Gen 2 devraient être lancés d’ici la fin de 2022.

Les téléphones utilisant le nouveau silicium proviendront de marques comme OnePlus, Asus, Vivo et Oppo, bien que Qualcomm n’ait pas encore révélé de modèles spécifiques.

Il manque ostensiblement à cette liste Samsung, qui inclut généralement le dernier chipset Snapdragon premium dans ses combinés phares de la série S qui sont lancés au début de chaque année. Nous nous attendons à ce que le prochain Samsung Galaxy S23 inclue le Snapdragon 8 Gen 2, mais il y a toujours une chance – aussi mince soit-elle – que Samsung aille à l’encontre de la tradition et opte pour un chipset différent.

En plus de meilleures performances, les téléphones dotés du nouveau chipset offriront une IA améliorée qui pourra, par exemple, vous mettre en lumière plus précisément sur votre arrière-plan Zoom flou. Qualcomm promet également des photos plus éclatantes car l’IA décompose l’image avant même que vous ne cliquiez sur le bouton de l’obturateur, en analysant les calques et en les traitant séparément pour des couleurs plus réalistes. Les téléphones devraient également bénéficier d’un service 5G plus fiable, car les mises à niveau de l’IA du chipset trouvent de meilleures connexions avec les tours de signalisation, intégrant les améliorations de l’IA dans le Modem Snapdragon X70 présenté au MWC 2022 en février.

La caméra frontale toujours allumée de l’année dernière a été rebaptisée “caméra toujours sensible”, qui vérifiera en permanence les objets qu’elle a appris à reconnaître. Les fabricants peuvent configurer leurs téléphones pour qu’ils cessent d’afficher des notifications si la caméra frontale reconnaît quelqu’un d’autre qui se penche pour regarder votre écran, tandis que la caméra arrière peut rechercher et traiter les codes QR, même lorsque le téléphone est éteint. Les caméras ne stockent pas ces images, a déclaré à CNET Chris Patrick, vice-président senior de l’ingénierie de Qualcomm. Ils recherchent simplement des modèles visuels, tout comme les assistants vocaux écoutent les phrases de déclenchement mais n’enregistrent pas l’audio, a-t-il déclaré.

“La caméra à détection permanente recherche une image qui répond à certains critères, puis dit” j’ai trouvé cela “, puis vous prendrez une décision sur ce que vous voulez faire ensuite”, a déclaré Patrick. Les téléphones équipés du Snapdragon 8 Gen 2 n’auront pas cette fonctionnalité par défaut, car ce seront les fabricants qui décideront ce qu’ils veulent faire avec la fonctionnalité de détection permanente.

Comme MediaTek’s nouvellement révélé Jeu de puces Dimensity 9200, le Snapdragon 8 Gen 2 prend en charge le Wi-Fi 7, la prochaine génération de connectivité sans fil qui s’appuie sur les capacités de spectre supplémentaires introduites dans le matériel Wi-Fi 6E. Bien qu’aucun routeur ou appareil utilisant le Wi-Fi 7 n’ait encore été lancé, Qualcomm s’attend à ce qu’il atteigne environ 5,8 Gbit/s de vitesse de téléchargement et prenne en charge une latence inférieure à 2 ms.

Le GPU Adreno du Snapdragon 8 Gen 2 a été modifié pour 25% d’économies d’énergie en plus, mais les joueurs seront plus intéressés par le traçage de rayons accéléré par le matériel en temps réel. Dernière avancée technologique axée sur le jeu, le lancer de rayons simule des effets d’éclairage réels pour afficher des reflets et des ombres plus réalistes. Plutôt que d’obtenir le même effet via un logiciel, l’intégration du lancer de rayons au niveau matériel aligne davantage le chipset mobile de Qualcomm sur les graphiques de la console et du PC.