La prochaine présidente de l’Inde entrera dans l’histoire lorsqu’elle sera assermentée

Salkhan Murmu, ancien législateur du BJP et militant communautaire, a déclaré que la montée en puissance de Mme Murmu était une « affaire énorme, énorme » pour les Santhals et les autres tribus. M. Murmu, qui n’est pas lié au nouveau président, a fait pression pour que les pratiques religieuses tribales soient officiellement reconnues dans le recensement indien.

“Le BJP veut étendre sa base politique et nous voulons que notre culture et nos traditions soient reconnues”, a-t-il déclaré. “Laissons-les gagner politiquement, et laissez-nous gagner culturellement et traditionnellement, afin que nous puissions garder nos langues et notre mode de vie distincts en vie.”

Le trajet jusqu’à Uparbeda depuis la capitale d’Odisha, Bhubaneswar, prend près de huit heures, serpentant à travers des forêts verdoyantes, des terres agricoles et des réserves forestières, même sur des sentiers désignés pour les éléphants. Enfin, il s’ouvre sur un paysage pittoresque de rizières, avec des montagnes en toile de fond.

À des kilomètres du village, les gens montraient avec enthousiasme le chemin qui y menait. La nomination de Mme Murmu a été une grande nouvelle dans la région. À Uparbeda, les villageois ont formé un cercle autour d’arbres qu’ils considéraient comme sacrés et ont prié pour sa victoire.