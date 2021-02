La prochaine phase du déploiement du vaccin Covid au Royaume-Uni «  se concentrera sur l’appartenance ethnique et NON sur l’occupation  »

Les ministres seront exhortés à vacciner les personnes par âge et par appartenance ethnique plutôt que par travail au cours de la prochaine phase du déploiement de Covid jab, a-t-on affirmé aujourd’hui.

Les experts en vaccins du gouvernement, qui doivent se réunir cet après-midi pour finaliser leur recommandation, devraient informer le No10 de poursuivre son approche basée sur l’âge après que les neuf groupes les plus vulnérables auront été vaccinés.

Le comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) exhortera également les ministres à donner la priorité à certains groupes ethniques minoritaires, qui courent un risque disproportionné de mourir de Covid, rapporte The Telegraph.

Les membres seraient particulièrement préoccupés par les taux de mortalité des Sud-Asiatiques, dont les études ont montré qu’ils étaient deux fois plus susceptibles de succomber au virus que leurs pairs blancs.

Boris Johnson et Matt Hancock ont ​​déjà déclaré que les enseignants, les policiers, les commerçants et d’autres travailleurs clés pourraient être repoussés dans la liste des priorités une fois que les principaux groupes auraient été piégés.

Mais des sources de JCVI ont déclaré hier soir que donner la priorité aux personnes en fonction de leur travail «créerait trop de complications» et «risquerait de ralentir le déploiement».

Le parti travailliste et les syndicats de travailleurs font campagne depuis des semaines pour que le gouvernement donne la priorité aux personnes en fonction de leur travail une fois que les principaux groupes ont été piégés.

Les autorités se sont jusqu’à présent concentrées sur la vaccination des quatre principaux groupes prioritaires – tout le monde de plus de 70 ans, le personnel du NHS, les résidents et les travailleurs des maisons de soins et les adultes extrêmement malades.

Hier, le NHS England est officiellement passé à la deuxième étape du déploiement, invitant les plus de 65 ans et les jeunes « cliniquement vulnérables ». Le programme visera à donner à toutes les personnes âgées de plus de 50 ans leur première dose de vaccin Covid d’ici la fin avril.

Le patron du NHS Angleterre, Sir Simon Stevens, a promis hier de doubler le nombre de vaccins administrés à un million de vaccins par jour afin que le gouvernement atteigne son prochain objectif.

Le comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI) exhortera les ministres à donner la priorité à certains groupes ethniques minoritaires, qui courent un risque disproportionné de mourir de Covid, sur la photo: une femme se fait vacciner contre le coronavirus à Ealing, dans l’ouest de Londres

Les responsables ont vacciné la grande majorité des quatre principaux groupes prioritaires – tout le monde de plus de 70 ans, le personnel du NHS, les résidents et les travailleurs des maisons de soins et les adultes extrêmement malades

Les taux de vaccination des employés blancs étaient presque le double de ceux des médecins noirs des hôpitaux universitaires de Leicester NHS Trust, selon les données jusqu’au 3 février.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré ce matin au programme Radio 4 Today: « La prochaine phase devrait inclure les professions où … vous êtes plus susceptible d’attraper le virus avec des conséquences néfastes ».

Les ministres n’ont pas encore expliqué comment les jabs seront classés par ordre de priorité une fois que les neuf principaux groupes auront été piégés, ce qui comprend environ 21 millions de personnes.

Ils devraient recevoir les recommandations du JCVI d’ici la fin de cette semaine.

Le slogan « Restez à la maison » sera affiché à la porte: Boris se prépare à supprimer le slogan « Protégez le NHS » et à redémarrer les sports de plein air le mois prochain Le message strict de « rester à la maison » sera abandonné par Boris Johnson et le feu vert donné pour les sports de plein air alors que le pays fait ses premiers pas hors de verrouillage, a-t-il été révélé. Le premier ministre mettra fin le mois prochain à des restrictions sévères qui signifient que les gens ne peuvent quitter leur domicile que pour travailler, faire de l’exercice ou acheter des produits essentiels. Cela intervient alors que le patron du NHS England, Sir Simon Stevens, a promis hier de doubler le nombre de vaccins administrés à un million de vaccins par jour afin que le gouvernement atteigne son prochain objectif. Dans le cadre du premier assouplissement majeur, les ministres prévoient de réviser les règles pour permettre la socialisation à l’extérieur dès le 8 mars. Peut-être avant la fin mars, les activités de loisirs de plein air, y compris le golf et le tennis, seront autorisées. En plus des risques de transmission faibles lorsqu’ils sont joués à l’extérieur, les responsables estiment que le public peut être incité à se mettre en forme si les poursuites sont parmi les premières choses à être autorisées. Dans le même temps, le gouvernement a l’intention d’abandonner son slogan «Restez chez vous, protégez le NHS, sauvez des vies». Lors de la conférence de presse de Downing Street hier soir, M. Johnson a déclaré qu’il souhaitait que « ce verrouillage soit le dernier », promettant de supprimer progressivement les restrictions de manière « prudente mais également irréversible ». Tout en admettant qu’il ne pouvait pas donner de «garantie en fonte», il n’y aura plus de verrouillage, le Premier ministre a souligné que «la science est désormais incontestablement en train de l’emporter sur la maladie». « Je ne veux pas que les gens pensent que je ne suis pas optimiste, il y a eu un grand changement », a-t-il ajouté. M. Johnson publiera sa feuille de route pour faciliter le verrouillage lundi prochain, qui inclura des dates cibles pour la première levée de chacune des restrictions. Il devrait présider une réunion du comité « Covid O » du Cabinet plus tard cette semaine pour clarifier les détails. Et il présentera le plan à la Chambre des communes lundi après-midi, avant de faire une allocution télévisée de Downing Street dans la soirée. Des sources gouvernementales ont déclaré que l’une des principales priorités de M. Johnson était d’autoriser davantage d’activités de plein air, car il souhaite « relancer la santé de la nation ».

Une source du comité a déclaré au Telegraph: « L’un des principaux facteurs du succès du déploiement jusqu’à présent a été la simplicité des règles de hiérarchisation, car elles reposaient en grande partie sur l’âge.

«Une fois que vous compliquez les choses, vous courez le risque de ralentir les choses. Vous créez plus d’appels téléphoniques pour les chirurgies, tandis que les gens dénoncent la porte pour demander un vaccin parce qu’ils pensent que c’est leur tour.

Sur la question de savoir si les minorités ethniques devraient être prises en compte, ils ont ajouté: «Les chiffres de mortalité des personnes d’origine sud-asiatique sont particulièrement préoccupants. Une fois que nous en serons à ceux dans la cinquantaine, nous voulons toucher particulièrement ces groupes ethniques minoritaires.

Le Bureau des statistiques nationales a déclaré que les personnes noires, asiatiques et appartenant à des minorités ethniques (BAME) sont jusqu’à deux fois et demie plus susceptibles de mourir que leurs pairs blancs, même lorsque l’âge, les problèmes de santé sous-jacents et d’autres facteurs ont été pris en considération.

Non seulement les groupes BAME sont-ils exposés à un risque accru de maladie. ils sont également moins susceptibles de se faire vacciner.

Une analyse des hôpitaux universitaires de Leicester NHS Trust, publiée hier, a révélé que 71% du personnel blanc avait reçu le coup, contre 59% du personnel sud-asiatique et 37% du personnel noir.

Interrogé ce matin sur l’hésitation au jab, le ministre des vaccins Nadhim Zahawi a déclaré ce matin que le gouvernement était aux prises avec un «tsunami de désinformation».

Il a révélé que des publications circulant sur les réseaux sociaux affirmaient que le vaccin avait interféré avec la fertilité.

M. Zahawi a déclaré à Sky News: « Il y a un tsunami de désinformation, de désinformation dont nous avons une unité au sein du gouvernement qui s’occupe des plates-formes technologiques pour supprimer certaines de ces fausses nouvelles en termes d’effets sur la fertilité. Ce ne est pas.

«En termes de grossesse, vous pouvez avoir votre vaccin, bien sûr, une fois que vous avez eu une discussion avec votre clinicien pour vous assurer que votre propre physiologie vous permet de le faire.

C’est l’un des problèmes que Simon Stevens, le directeur général du NHS, a abordé hier soir, à savoir le genre de pandémie elle-même et une pandémie de désinformation ou, comme je viens de l’appeler, un tsunami de désinformation sur les plateformes sociales et il Il est très important que nous continuions à fournir des informations précises dans la langue des gens, mais bien sûr dans leurs communautés.

Cela est venu après que le patron du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré que le service de santé faisait des « progrès significatifs » dans sa volonté d’augmenter les taux de vaccination Covid parmi les personnes BAME.

Sir Simon a admis lors de la conférence de presse de Downing Street hier soir « il y a une préoccupation » parmi les chefs de la santé au sujet de l’hésitation à la vaccination dans les communautés noires et sud-asiatiques, mais qu’il faisait des efforts supplémentaires pour les faire vacciner.

Il a pointé du doigt « une pandémie de désinformation » qui, selon lui, était combattue parallèlement à la pandémie réelle.

Et le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, a déclaré qu’il rencontrerait les chefs médicaux après la conférence de presse de 17 heures à Downing Street ce soir pour s’assurer que le message est clair que les risques des vaccins sont « massivement inférieurs » à ceux de Covid.

Le SAGE a averti le gouvernement au début de la campagne de vaccination qu’il devrait faire des efforts supplémentaires pour vacciner les personnes appartenant à des minorités ethniques, car leur utilisation est historiquement inférieure.

Parlant des efforts déployés pour vacciner les personnes dans les communautés BAME, Sir Simon a déclaré: « Certaines communautés noires et sud-asiatiques s’inquiètent de l’hésitation à accepter l’offre de vaccin qu’elles reçoivent, que ce soit au travail si elles sont en santé. et travailleur social ou en tant que membre du public.

« Ce qui se passe à ce sujet, c’est qu’il y a un énorme effort impliquant les dirigeants communautaires, les chefs religieux, la manière dont le NHS lui-même administre le programme de vaccination, pour surmonter cela.

«Et bien que le démarrage ait été plus lent en termes d’adoption dans certaines de ces communautés, je pense que nous constatons maintenant des progrès significatifs.

«Par exemple, à Hackney, le week-end dernier, nous avons vacciné dans une mosquée et également sur un site juif orthodoxe après la fin du sabbat, vaccinant jusqu’à minuit.

« J’étais avec l’un des imams principaux ce matin à Oxford, qui avait organisé un Zoom avec l’un des meilleurs cheikhs du monde pour aider à expliquer pourquoi les vaccins sont sûrs, ainsi que pourquoi ils fonctionnent.

« Donc, je pense que cela va créer une dynamique et, avouons-le, une partie de ce à quoi nous devons faire face est une double épidémie – nous sommes contre l’épidémie, la pandémie de Covid, et nous sommes contre une pandémie de désinformation. et le semis délibérément de m

Dans un article publié en janvier par les conseillers gouvernementaux du SAGE, des scientifiques ont déclaré aux ministres que la consommation de vaccins dans le passé était plus faible dans les communautés non blanches.

Et ils ont déclaré que des efforts supplémentaires devraient être faits pour améliorer cela maintenant en raison du besoin désespéré de faire vacciner autant de personnes que possible contre le coronavirus.

La faible confiance dans le service de santé ou les scientifiques, les craintes quant à la sécurité et les difficultés d’accès aux vaccins ont gâché les taux d’acceptation dans les communautés ethniques noires, asiatiques et minoritaires, selon les chercheurs.

Le fait que les mêmes groupes ethniques sont plus susceptibles de mourir de Covid-19 que les Blancs complique encore davantage le problème, il est donc extrêmement important qu’ils reçoivent un coup.

Le SAGE a déclaré que les ministres devraient veiller à ce qu’il y ait un accès égal aux vaccins pour tous les groupes ethniques et cultures, et que des efforts devraient être faits pour produire des conseils « culturellement pertinents », amener les dirigeants des communautés locales à expliquer la science et à répondre aux préoccupations des gens, et faire sûr que tout est disponible en plusieurs langues.

Les médecins ont averti que les fausses nouvelles concernant les vaccins contenant de la viande ou de l’alcool, ou la modification de l’ADN des gens, dissuadaient les Asiatiques de se faire vacciner.