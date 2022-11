La prochaine personne expulsée de I’m A Celeb “révélé” alors qu’une autre star part ce soir dans un nettoyage de masse avant la finale

La prochaine personne expulsée de I’M A Celeb a été «révélé» quelques heures seulement avant le départ d’une autre star dans un nettoyage massif avant la finale.

Ce dimanche, l’un des huit visages célèbres restants sera couronné roi ou reine de la jungle.

L'expulsé de I'm A Celebrity de ce soir a été révélé avant l'épisode de ce soir

Au cours de l’épisode de ce soir, une autre célébrité sera élue hors de la jungle, suivant les traces de Sue Cleaver, Scarlette Douglas et Charlene White.

Le magasin de paris Ladbrokes a donné les cotes sur qui, selon eux, recevra la botte.

Le favori à partir ce soir est Babatunde Aleshe (5/4), suivi de Boy George (9/4) et Chris Moyles (5/1).

Pendant ce temps, la star des Hollyoaks, Owen Warner, 23 ans, est la favorite pour gagner avec une cote de 10/11.

Le feuilleton préféré est suivi par la Lionne Jill Scott (17/10) et Mike Tindall (8/10).

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré: “Owen est en passe de devenir l’un des compagnons de camp les plus aimés de ces dernières années, et il semble que la course avec Jill pour la couronne de la jungle de cette série ira jusqu’au bout.”

La nuit dernière, Sue Cleaver de Corrie était la troisième personne à quitter la jungle.

La star du feuilleton n'a pas hésité à montrer sa joie de quitter le camp et était ravie que son temps dans la jungle soit terminé.





S’exprimant après avoir été expulsée du camp, Sue a dit sans ambages aux hôtes Ant et Dec : « Vous pouvez remplir vos essais là où le soleil ne brille pas.

« J’en ai vraiment assez. C’est n’avoir absolument aucun contrôle sur toute votre vie et c’est bizarre.

Elle a ajouté: “J’ai fait le trajet de ma vie, mais je suis contente que cela se soit terminé là parce que vous ne voulez pas voir la” mauvaise Sue “.”

Tout au long de son séjour dans la jungle, certains fans avaient critiqué Sue pour n’avoir participé à aucun des essais – elle n’avait participé qu’à ceux où tous les camarades de camp étaient tenus de le faire.

Les téléspectateurs de I’m A Celebrity ont accusé d’autres fans de sexisme après l’expulsion de Sue.

Ceux qui auraient préféré que ces deux derniers rentrent chez eux, ont critiqué l’émission sur Twitter.

L’un d’eux a posté : “On dirait que je suis une célébrité, peut-être… sexiste ?”

Un deuxième a déclaré: “S’il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter, c’est que le public de I’m A Celebrity se débarrasse d’abord de la plupart des femmes.”

Un troisième a écrit: «J’ai remarqué quelque chose de vraiment mauvais avec des gens qui se font voter. Les gens sont racistes et peut-être sexistes.

