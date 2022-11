La prochaine peluche Pokémon de Build-A-Bear est Teddiursa

Build-A-Bear a dévoilé sa nouvelle peluche Pokemon, et celle-ci est, à juste titre, un ours en peluche.

Teddiursa a rejoint la gamme Pokemon de Build-A-Bear. Le petit ours est disponible à l’achat dès maintenant dans les magasins et sur Site Web de Build-A-Bear. Ce dernier fait partie d’un ensemble exclusif en ligne qui coûte 65 $ et comprend un sweat à capuche, un dormeur et une banque de sons cinq en un.

En plus de Teddiursa, Jumbo Snorlax est également de retour en stock chez Build-A-Bear. Cette peluche de 24 pouces est disponible uniquement via la boutique en ligne de la société au prix énorme de 99,50 $, et est accompagnée d’une robe et d’un bonnet de couchage.

Teddiursa arrive à Build-A-Bear au bon moment, car le petit ours est la star de la journée communautaire Pokemon Go de ce mois-ci le 12 novembre. Teddiursa apparaîtra plus fréquemment dans le jeu tout au long de l’événement, et les joueurs auront plus chances d’attraper une variante brillante. En plus de cela, la forme évoluée de Teddiursa, Ursalunefera ses débuts dans Pokemon Go.