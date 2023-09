La prochaine pandémie pourrait tuer 50 millions de personnes comme la grippe espagnole – et être déclenchée par un MILLION de virus inconnus, préviennent les experts

LA prochaine pandémie pourrait être plus proche qu’on ne le pense et plus meurtrière que le Covid 19, préviennent les experts.

On ne sait pas encore quelle forme il prendra, mais il pourrait tuer 50 millions de personnes comme la grippe espagnole et être déclenché par un million de virus inconnus.

Dans un extrait de leur nouveau livre pour Mail Online, Kate Bingham et Tim Hames ont donné un aperçu de la façon dont la prochaine pandémie pourrait se dérouler.

« La pandémie de grippe de 1918-1919 a tué au moins 50 millions de personnes dans le monde, soit deux fois plus que la Première Guerre mondiale », ont-ils déclaré.

« Aujourd’hui, nous pourrions nous attendre à un bilan similaire en raison de l’un des nombreux virus qui existent déjà.

« Aujourd’hui, il y a plus de virus qui se répliquent et qui mutent activement que toutes les autres formes de vie sur notre planète réunies.

« Bien sûr, tous ne constituent pas une menace pour les humains, mais c’est le cas pour beaucoup. »

Les experts ont poursuivi : « Jusqu’à présent, les scientifiques connaissent 25 familles de virus, chacune d’elles comprenant des centaines ou des milliers de virus différents, dont chacun pourrait évoluer pour provoquer une pandémie.

» Pire encore, ils estiment qu’il pourrait y avoir plus d’un million de virus non découverts, capables de passer d’une espèce à une autre, de muter de façon spectaculaire et de tuer des millions d’êtres humains. «

Bingham et Hames ont expliqué à quel point nous avons eu une certaine « chance » avec la pandémie de Covid 19, même si elle a coûté la vie à au moins 20 millions de personnes.

« Le fait est que la grande majorité des personnes infectées par le virus ont réussi à s’en remettre », ont-ils déclaré.

« Ebola, en revanche, a un taux de mortalité d’environ 67 pour cent.

« La grippe aviaire n’est pas loin derrière, avec un taux de 60 pour cent.

« Même le MERS a atteint 34 pour cent.

« Nous ne pouvons donc certainement pas espérer que la prochaine pandémie soit facilement contenue. »

Le Dr Jophn McCauley, un autre expert et membre éminent du Système mondial de surveillance de la grippe et de riposte de l’OMS, a également donné son point de vue sur ce à quoi pourrait ressembler la prochaine pandémie mondiale.

Il a déclaré au Sun Online que la redoutable grippe espagnole, qui a tué environ 50 millions de personnes dans le monde, pourrait être la cause de la prochaine pandémie.

Alors que le monde se remet de l’épidémie de Covid-19, les scientifiques se retrouvent désespérément à la recherche d’autres virus dangereux susceptibles de provoquer la prochaine pandémie, ce qui pourrait conduire à « un nombre de cas et un nombre de morts similaires à ceux de la grippe espagnole ».

Le Dr McCauley, directeur du Centre mondial de la grippe, a révélé que l’une de ses plus grandes préoccupations était la grippe saisonnière et a averti qu’une future pandémie proviendrait probablement d’une souche grippale – malgré les chiffres en baisse.

Les mesures Covid telles que la distanciation sociale et le lavage régulier des mains ont contribué à l’une des circulations de grippe les plus faibles depuis plus d’un siècle, selon le Dr McCauley.

Mais les virus courants tels que la grippe saisonnière pourraient être bien plus dangereux dans un monde post-pandémique.

La pandémie de grippe de 1918, connue sous le nom de grippe espagnole, a infecté environ un tiers de la population mondiale et proviendrait, semble-t-il, des oiseaux.

