La prochaine grève des équipages des ferrys grecs menace de perturber les voyages sur l’île après le décès d’un passager.

Les voyageurs se rendant sur les destinations insulaires populaires de Grèce seront confrontés à des perturbations la semaine prochaine en raison d’une grève de 24 heures le 13 septembre des équipages des ferrys qui invoquent des problèmes de sécurité et de travail.

Le syndicat PNO a déclaré que la décision avait été prise vendredi « à l’occasion de l’incident répugnant » survenu cette semaine dans le principal port grec du Pirée, au cours duquel un passager en retard s’est noyé après avoir été poussé à la mer par un membre de l’équipage du ferry.

Le syndicat n’a pas directement lié les raisons de la grève à la noyade de mardi, qui a suscité la colère et la condamnation dans toute la Grèce.

Un communiqué du PNO a déploré ce qu’il a qualifié de mauvaise application des lois et réglementations sur la sécurité maritime et portuaire. Les membres de l’équipage sont surchargés de travail et les horaires de traversée des ferrys sont « déraisonnables », ce qui, selon PNO, soulève de graves problèmes de sécurité.

Le communiqué appelle également le gouvernement à « prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie humaine en mer ».

Un capitaine de ferry insulaire et trois membres de son équipage ont été arrêtés et inculpés mercredi pour la mort de l’homme de 36 ans au Pirée.

Une vidéo de l’incident montrait l’homme essayant de monter à bord du ferry Blue Horizon alors qu’il se préparait à partir, et un membre d’équipage le poussant hors de la rampe de chargement dans des eaux violemment agitées par les hélices du navire en mouvement.

Aucun effort n’a été fait pour sauver l’homme et le ferry a continué sa route loin du port jusqu’à ce qu’on lui ordonne de repartir.

Une enquête est en cours sur la réponse des autorités portuaires à l’incident, et deux hauts responsables de la police portuaire du Pirée ont été suspendus.