La prochaine grande tâche de McCarthy : Gagner le soutien du GOP pour les règles de la maison

WASHINGTON (AP) – Après une élection épique à 15 tours pour devenir président de la Chambre, le républicain Kevin McCarthy fait face à son prochain grand test pour gouverner une majorité fractionnée et mince: adopter un ensemble de règles pour gouverner la Chambre.

La rédaction et l’approbation d’un ensemble de règles est normalement une affaire législative assez routinière, mais en ces temps, c’est la prochaine confrontation pour le McCarthy assiégé.

Pour devenir orateur et gagner les sceptiques, McCarthy a dû faire des concessions à un petit groupe de purs et durs qui ont refusé de soutenir son ascension jusqu’à ce qu’il cède à leurs exigences.

Maintenant, ces promesses – ou du moins certaines d’entre elles – sont mises par écrit pour être votées lorsque les législateurs reviendront cette semaine pour leurs premiers votes en tant que parti majoritaire.

Dimanche, au moins deux républicains modérés ont exprimé leurs réserves quant au soutien du paquet de règles, citant ce qu’ils ont décrit comme des accords secrets et le pouvoir disproportionné potentiellement accordé à un groupe de 20 conservateurs.

Les concessions comprenaient des limites au pouvoir de McCarthy, par exemple en permettant à un seul législateur de lancer un vote pour le destituer de son poste de président et en réduisant les dépenses du gouvernement, ce qui pourrait inclure des coupes dans la défense. Ils donnent également au parti conservateur Freedom Caucus plus de sièges au sein du comité qui décide quelle législation atteint le parquet de la Chambre.

Ils soulèvent également des questions quant à savoir si McCarthy peut recueillir suffisamment de soutien de la part des républicains, qui détiennent un avantage de 222 contre 212, lors d’un vote critique dans les mois à venir pour augmenter le plafond de la dette, étant donné la demande des conservateurs qu’il y ait d’abord des réductions de dépenses importantes, sur l’opposition. de la Maison Blanche et d’un Sénat contrôlé par les démocrates.

La représentante Nancy Mace, RS.C., une fervente partisane de McCarthy, a déclaré qu’elle était actuellement “sur la clôture” au sujet des règles proposées.

“J’aime le paquet de règles”, a déclaré Mace, en référence à ce qui a été rendu public. “Ce que je ne soutiens pas, c’est qu’un petit nombre de personnes essaient de conclure un accord ou de conclure des accords pour eux-mêmes en privé, en secret.”

Elle a déclaré qu’il serait difficile de faire quoi que ce soit à la Chambre si un petit groupe avait une main plus forte par rapport au plus grand nombre de modérés. “Je crains qu’une législation de bon sens ne soit pas adoptée pour obtenir un vote sur le sol”, a-t-elle déclaré.

Le représentant Tony Gonzales, R-Texas, a déclaré qu’il s’agissait d’un “non” catégorique contre le paquet de règles, dénonçant un “caucus d’insurrection” qui, selon lui, réduirait les dépenses de défense et pousserait une législation extrémiste, comme sur l’immigration.

Les démocrates devraient être unis contre le paquet.

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, membre du Freedom Caucus qui devrait diriger le comité judiciaire de la Chambre, a défendu les concessions faites par McCarthy et a déclaré qu’il pensait que le paquet de règles recevrait suffisamment de soutien républicain pour être adopté. Il a insisté sur le fait que les accords contribueront à assurer une représentation plus large au sein des comités et réduiront les dépenses gouvernementales sans entraves.

“Nous verrons demain”, a-t-il dit, mais “je pense que nous obtiendrons les 218 votes nécessaires pour adopter le paquet de règles.”

Dans les mois à venir, le Congrès devra travailler pour relever le plafond de la dette avant que le gouvernement n’atteigne son plafond d’emprunt ou ne soit confronté à un défaut de paiement dévastateur, y compris ceux de la sécurité sociale, des troupes militaires et des prestations fédérales telles que l’aide alimentaire. Les législateurs devront également financer les agences et programmes fédéraux pour le prochain exercice budgétaire, qui commence le 1er octobre.

“Notre préoccupation générale est que le dysfonctionnement – qui était historique – que nous avons vu cette semaine n’est pas terminé, ce n’est que le début”, a déclaré le leader démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries de New York.

La Maison Blanche a rejeté les appels républicains à réduire les dépenses en échange d’une augmentation du pouvoir d’emprunt du gouvernement fédéral. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, est allée jusqu’à qualifier dimanche les demandes probables des républicains de la Chambre de “prise d’otage” qui risquerait de faire défaut, un événement qui pourrait déclencher une crise économique.

“Le Congrès va devoir augmenter le plafond de la dette sans – sans – conditions et c’est aussi simple que cela”, a déclaré Jean-Pierre aux journalistes à bord d’Air Force One alors que le président Joe Biden s’envolait pour le Texas. « Les tentatives d’exploiter le plafond de la dette comme effet de levier ne fonctionneront pas. Il n’y aura pas de prise d’otages.

Pourtant, la Maison Blanche a également déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de contourner l’approbation nécessaire du Congrès par d’éventuels gadgets budgétaires tels que la frappe d’une pièce de monnaie pour aider à couvrir un déficit qui pourrait être d’environ 1 billion de dollars au cours de cet exercice.

“Nous n’envisageons aucune mesure qui contournerait le Congrès”, a déclaré Jean-Pierre. « Ce n’est pas ce que nous faisons. C’est une responsabilité fondamentale du Congrès, et le Congrès doit agir.

Jordan a fait valoir que «tout doit être sur la table» en ce qui concerne les réductions de dépenses, y compris dans la défense, compte tenu de la dette du gouvernement de 32 billions de dollars. “Franchement, nous ferions mieux de regarder l’argent que nous envoyons également à l’Ukraine et de dire, comment pouvons-nous mieux dépenser l’argent pour protéger l’Amérique?” il a dit.

Le représentant Chip Roy, R-Texas, l’un des 20 qui a initialement voté contre McCarthy avant de soutenir le Californien, a déclaré que lui et d’autres conservateurs maintiendraient leur position selon laquelle il devrait y avoir des réductions de dépenses dans un projet de loi sur le plafond de la dette. Lorsqu’on lui a demandé s’il exercerait la nouvelle autorité des membres et lancerait unilatéralement un vote pour retirer l’orateur si McCarthy n’était finalement pas d’accord, Roy a lancé un avertissement.

“Je ne vais pas jouer aux jeux du “et si” sur la façon dont nous allons utiliser les outils de la Chambre pour nous assurer que nous appliquons les termes de l’accord, mais nous utiliserons les outils de la Chambre pour faire respecter les termes de l’accord », a déclaré Roy.

Mace et Gonzales sont apparus sur “Face the Nation” sur CBS, Jordan a parlé sur “Fox News Sunday”, Jeffries était sur “Meet the Press” sur NBC et Roy était sur “State of the Union” sur CNN.

L’écrivain d’Associated Press Josh Boak a contribué à ce rapport.

Hope Yen et Lisa Mascaro, The Associated Press