Les quatre enfants de Waseem Mushtaha ne sont plus scolarisés depuis près de deux semaines. Au lieu d’apprendre les mathématiques ou la géographie, on leur apprend à rationner l’eau.

« Chaque jour, je remplis une bouteille d’eau pour chacun et je leur dis : essayez de gérer cela », a-t-il déclaré à Al Jazeera, s’exprimant depuis la ville de Khan Younis, dans le sud de Gaza. « Au début, ils ont eu du mal, mais maintenant ils s’en sortent. »

Après qu’Israël a émis un ordre d’évacuation pour 1,1 million de Palestiniens dans la partie nord de Gaza, Mushtaha a conduit sa femme et ses enfants âgés de huit à 15 ans au domicile de sa tante à Khan Younis, où les résidents ont ouvert leurs portes à leur famille élargie et à leurs amis au milieu des bombardements aériens incessants d’Israël. .

En tant que responsable de l’eau et de l’assainissement pour Oxfam, une organisation à but non lucratif, Mushtaha voit autour de lui les signes d’une catastrophe de santé publique imminente. « Les gens dorment dans la rue, dans les magasins, dans les mosquées, dans leur voiture ou dans la rue », a-t-il déclaré. Sa famille vit aux côtés d’une centaine de personnes entassées dans un appartement de 200 mètres carrés et compte parmi les chanceux.

Pendant ce temps, les produits d’hygiène ont disparu des quelques supermarchés ouverts et le prix de l’eau vendue par des vendeurs privés qui gèrent de petites installations de dessalement alimentées à l’énergie solaire a doublé depuis le 7 octobre – lorsqu’Israël a commencé à bombarder Gaza en représailles à l’attaque surprise menée par le Hamas. . Auparavant, il coûtait 30 shekels (7,40 dollars), mais il coûte désormais 60 shekels (15 dollars).

Mercredi, Mushtaha a estimé que sa famille manquerait d’eau dans 24 heures. Après cela, il ne savait pas ce qui allait se passer. « Nous irons au marché et achèterons tout ce qui est disponible », a-t-il expliqué. « Nous regardons l’avenir avec des yeux sombres. »

Effondrement des services d’eau et d’assainissement

Oxfam et les agences des Nations Unies ont prévenu que l’effondrement des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement déclencherait des poussées de choléra et d’autres maladies infectieuses mortelles si une aide humanitaire d’urgence n’était pas fournie.

Israël a coupé son canalisation d’eau vers Gaza, ainsi que les approvisionnements en carburant et en électricité qui alimentent les usines d’eau et d’épuration des eaux usées, après avoir annoncé un blocus total de l’enclave palestinienne suite à l’attaque du Hamas.

La plupart des 65 stations de pompage des eaux usées de Gaza et les cinq installations de traitement des eaux usées ont été contraintes d’arrêter leurs opérations. Selon Oxfam, des eaux usées non traitées sont désormais déversées dans la mer tandis que des déchets solides finissent également dans certaines rues aux côtés de corps en attente d’être enterrés.

Les usines de dessalement ont cessé de fonctionner et les municipalités sont incapables de pomper l’eau vers les zones résidentielles en raison du manque d’électricité. Certaines personnes à Gaza dépendent de l’eau salée du robinet provenant du seul aquifère de l’enclave, qui est contaminé par les eaux usées et l’eau de mer, ou ont eu recours à l’eau de mer. D’autres sont obligés de boire aux puits des fermes.

« Dans la rue sans protection »

L’ONU affirme qu’actuellement à Gaza, seuls trois litres d’eau par jour sont disponibles par personne pour couvrir tous ses besoins, notamment boire, se laver, cuisiner et tirer la chasse d’eau. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entre 50 et 100 litres d’eau par jour sont la quantité recommandée pour qu’une personne réponde à ses besoins de santé de base.

Un employé de l’association caritative Islamic Relief, qui a également trouvé refuge à Khan Younis, a décrit une situation similaire. « Chez mes parents, il y a environ 20 enfants et sept adultes hébergés. Même avec autant de monde, nous ne tirons la chasse d’eau que deux fois par jour – une fois le matin et une fois le soir – pour économiser l’eau », a-t-elle déclaré, sous couvert d’anonymat.

« Nous cuisinons des aliments qui consomment le moins d’eau. Nous nous lavons pour les prières une ou deux fois seulement », a-t-elle ajouté. « Nous avons un voisin qui possède un puits, mais il n’a pas d’électricité pour pomper l’eau. Ils ont un générateur mais pas de carburant.

Pour ceux qui n’ont pas d’abri, les conditions sont des plus désastreuses. « Il y a des familles avec des enfants et des nouveau-nés qui vivent sans toit au-dessus de leur tête », a-t-elle déclaré. « Ils restent dans la rue sans protection, sans eau, sans nourriture ou quoi que ce soit. Ils n’ont aucune sécurité.

« Nous sommes prêts à partir »

Les craintes grandissent que la déshydratation et les maladies d’origine hydrique ne conduisent à une catastrophe humanitaire au milieu des frappes aériennes israéliennes qui ont tué 4 137 Palestiniens.

Les organisations humanitaires ont lancé à plusieurs reprises des appels pour que l’aide stockée au terminal de Rafah, la seule voie d’entrée de l’aide dans la bande de Gaza, par la seule frontière qu’elle partage avec l’Égypte, soit laissée passer.

À l’issue d’une visite en Israël mercredi, le président américain Joe Biden a déclaré qu’un accord avait été conclu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour permettre l’acheminement de l’aide dans les prochains jours. Israël a insisté sur le fait que tous les camions doivent être contrôlés et qu’aucune aide ne doit parvenir aux combattants du Hamas. Biden a également déclaré que l’Égypte avait accepté d’autoriser un premier convoi de 20 camions avec de l’aide à traverser le poste frontière de Rafah vers Gaza.

À deux reprises la semaine dernière, des rumeurs d’accord ont circulé, suggérant une ouverture imminente du passage, ce qui n’a pas eu lieu.

Mathew Truscott, responsable de la politique humanitaire chez Oxfam, s’est dit frustré à l’idée que des maladies puissent se propager alors que l’eau et les médicaments s’entassent à quelques kilomètres de la frontière.

« Le choléra n’est qu’une des nombreuses maladies d’origine hydrique qui peuvent se propager – si nous pouvons obtenir de l’aide, une grande partie de ces maladies peuvent être évitées », a-t-il déclaré. « Mais on ne peut pas mener d’opérations humanitaires là où des bombes continuent de tomber. »

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé mercredi à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza pour atténuer les « souffrances humaines épiques ». Le même jour, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, soutenue par la plupart des autres membres, exigeant une pause humanitaire dans le bombardement israélien de Gaza.

Alors que la guerre se poursuit, on craint qu’il y ait davantage d’incidents comme l’explosion de l’hôpital arabe al-Ahli mardi. « Nous sommes très préoccupés par les attaques contre les soins de santé », a déclaré à Al Jazeera Richard Brennan, directeur régional des urgences à l’OMS.

Quatre hôpitaux sur 34 ne sont plus opérationnels, selon l’agence de santé des Nations Unies, car d’autres débordent de patients blessés et de familles ayant besoin d’un abri. « Les conditions sont réunies pour la propagation d’un certain nombre de maladies diarrhéiques et cutanées », a déclaré Brennan, avec des effets d’entraînement se faisant sentir dans la région.

En 2022, le choléra s’est propagé en Syrie et au Liban, tuant au moins 97 personnes. Bien qu’aucune épidémie n’ait été enregistrée dans les territoires palestiniens depuis des décennies, « il est concevable que la bactérie ait été introduite et que les conditions soient désormais réunies pour sa propagation », a déclaré Brennan.

Pour tout effort visant à inverser la tendance, « il est vital d’obtenir de l’aide », a ajouté le représentant de l’OMS. « La balle est dans le camp des dirigeants politiques qui doivent faire des besoins humanitaires une priorité. Nous sommes prêts à partir, mais nous devons bénéficier d’un passage sans entrave, sécurisé et protégé pour aider les personnes dans le besoin.