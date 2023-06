La prochaine grande avancée dans le traitement du cancer pourrait être un vaccin.

Après des décennies de succès limité, les scientifiques affirment que la recherche a atteint un tournant, beaucoup prédisant que davantage de vaccins seront disponibles dans cinq ans.

Ce ne sont pas des vaccins traditionnels qui préviennent la maladie, mais des injections pour réduire les tumeurs et empêcher le cancer de revenir. Les cibles de ces traitements expérimentaux comprennent le cancer du sein et du poumon, avec des gains signalés cette année pour le mélanome mortel du cancer de la peau et le cancer du pancréas.

« Nous obtenons quelque chose pour travailler. Nous devons maintenant l’améliorer », a déclaré le Dr James Gulley, qui aide à diriger un centre à l’Institut national du cancer qui développe des thérapies immunitaires, y compris des vaccins contre le cancer.

Plus que jamais, les scientifiques comprennent comment le cancer se cache du système immunitaire de l’organisme. Les vaccins contre le cancer, comme les autres immunothérapies, stimulent le système immunitaire pour trouver et tuer les cellules cancéreuses. Et certains nouveaux utilisent l’ARNm, qui a été développé pour le cancer mais utilisé pour la première fois pour les vaccins COVID-19.

Pour qu’un vaccin fonctionne, il doit apprendre aux cellules T du système immunitaire à reconnaître le cancer comme dangereux, a déclaré le Dr Nora Disis du Cancer Vaccine Institute de l’UW Medicine à Seattle. Une fois formées, les cellules T peuvent voyager n’importe où dans le corps pour traquer le danger.

« Si vous avez vu une cellule T activée, elle a presque des pieds », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez le voir ramper à travers le vaisseau sanguin pour sortir dans les tissus. »

Les patients volontaires sont cruciaux pour la recherche.

Kathleen Jade, 50 ans, a appris qu’elle avait un cancer du sein fin février, quelques semaines seulement avant qu’elle et son mari ne quittent Seattle pour une aventure autour du monde. Au lieu de naviguer sur leur bateau de 46 pieds, Shadowfax, à travers les Grands Lacs vers la Voie maritime du Saint-Laurent, elle était assise sur un lit d’hôpital en attendant sa troisième dose d’un vaccin expérimental. Elle reçoit le vaccin pour voir s’il réduira sa tumeur avant l’opération.

« Même si cette chance est un peu faible, j’ai senti que ça en valait la peine », a déclaré Jade, qui reçoit également un traitement standard.

Les progrès en matière de vaccins thérapeutiques ont été difficiles. Le premier, Provenge, a été approuvé aux États-Unis en 2010 pour traiter le cancer de la prostate qui s’était propagé. Cela nécessite de traiter les propres cellules immunitaires d’un patient dans un laboratoire et de les restituer par IV. Il existe également des vaccins de traitement pour le cancer de la vessie précoce et le mélanome avancé.

Les premières recherches sur les vaccins contre le cancer ont échoué car le cancer a déjoué et survécu au système immunitaire affaibli des patients, a déclaré Olja Finn, chercheuse sur les vaccins à la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh.

« Tous ces essais qui ont échoué nous ont permis d’apprendre tellement », a déclaré Finn.

En conséquence, elle se concentre maintenant sur les patients atteints d’une maladie antérieure, car les vaccins expérimentaux n’ont pas aidé les patients plus avancés. Son groupe prévoit une étude vaccinale chez des femmes atteintes d’un cancer du sein non invasif à faible risque appelé carcinome canalaire in situ.

Plus de vaccins qui préviennent le cancer pourraient également être à venir. Les vaccins contre l’hépatite B vieux de plusieurs décennies préviennent le cancer du foie et les vaccins contre le VPH, introduits en 2006, préviennent le cancer du col de l’utérus.

À Philadelphie, le Dr Susan Domchek, directrice du Basser Center de Penn Medicine, recrute 28 personnes en bonne santé atteintes de mutations BRCA pour un test de vaccin. Ces mutations augmentent le risque de cancer du sein et de l’ovaire. L’idée est de tuer très tôt les cellules anormales, avant qu’elles ne causent des problèmes. Elle compare cela au désherbage périodique d’un jardin ou à l’effacement d’un tableau blanc.

D’autres développent des vaccins pour prévenir le cancer chez les personnes atteintes de nodules pulmonaires précancéreux et d’autres maladies héréditaires qui augmentent le risque de cancer.

« Les vaccins sont probablement la prochaine grande chose » dans la quête pour réduire les décès par cancer, a déclaré le Dr Steve Lipkin, généticien médical au Weill Cornell Medicine de New York, qui dirige un effort financé par le National Cancer Institute. « Nous consacrons nos vies à cela. »

Les personnes atteintes de la maladie héréditaire du syndrome de Lynch ont un risque à vie de 60 à 80 % de développer un cancer. Les recruter pour les essais de vaccins contre le cancer a été remarquablement facile, a déclaré le Dr Eduardo Vilar-Sanchez du MD Anderson Cancer Center à Houston, qui dirige deux études financées par le gouvernement sur les vaccins contre les cancers liés à Lynch.

« Les patients sautent dessus d’une manière surprenante et positive », a-t-il déclaré.

Les fabricants de médicaments Moderna et Merck développent conjointement un vaccin à ARNm personnalisé pour les patients atteints de mélanome, avec une vaste étude qui débutera cette année. Les vaccins sont adaptés à chaque patient, en fonction des nombreuses mutations de leur tissu cancéreux. Un vaccin personnalisé de cette manière peut entraîner le système immunitaire à rechercher l’empreinte digitale de la mutation du cancer et à tuer ces cellules.

Mais de tels vaccins coûteront cher.

« Vous devez essentiellement fabriquer chaque vaccin à partir de zéro. Si ce n’était pas personnalisé, le vaccin pourrait probablement être fabriqué pour quelques centimes, tout comme le vaccin COVID », a déclaré le Dr Patrick Ott du Dana-Farber Cancer Institute à Boston.

Les vaccins en cours de développement à UW Medicine sont conçus pour fonctionner pour de nombreux patients, pas seulement pour un seul patient. Des tests sont en cours dans le cancer du sein précoce et avancé, le cancer du poumon et le cancer de l’ovaire. Certains résultats pourraient arriver dès l’année prochaine.

Todd Pieper, 56 ans, de la banlieue de Seattle, participe aux tests d’un vaccin destiné à réduire les tumeurs du cancer du poumon. Son cancer s’est propagé à son cerveau, mais il espère vivre assez longtemps pour voir sa fille diplômée de l’école d’infirmières l’année prochaine.

« Je n’ai rien à perdre et tout à gagner, que ce soit pour moi ou pour d’autres personnes sur la route », a déclaré Pieper à propos de sa décision de faire du bénévolat.

L’un des premiers à recevoir le vaccin contre le cancer de l’ovaire dans une étude de sécurité il y a 11 ans était Jamie Crase de l’île voisine de Mercer. Diagnostiquée d’un cancer de l’ovaire avancé à l’âge de 34 ans, Crase pensait qu’elle mourrait jeune et avait fait un testament qui léguait un collier préféré à sa meilleure amie. Aujourd’hui âgée de 50 ans, elle n’a aucun signe de cancer et elle porte toujours le collier.

Elle ne sait pas avec certitude si le vaccin a aidé, « Mais je suis toujours là. »

Carla K. Johnson, l’Associated Press

