La prochaine grande application sociale pourrait être celle que vous n’utilisez pas (encore)

Aaron Weiche, père de quatre enfants, a hésité à rejoindre de nouvelles applications de médias sociaux parce qu’il n’avait pas besoin “d’une autre dépendance sociale”.

Cela a changé cette année lorsque sa fille de 18 ans est partie à l’université. À contrecœur, il a rejoint BeReal, une application française de médias sociaux où les utilisateurs capturent une photo d’eux-mêmes dans les deux minutes suivant l’alerte et la partagent avec leurs amis chaque jour à une heure différente.

“Cela m’a semblé être un moyen facile de garder un lien quotidien avec elle”, a déclaré Weiche, un entrepreneur du Minnesota de 48 ans qui est sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. “Elle postait tous les jours, donc je pouvais avoir un petit aperçu de son monde quotidien.”

Weiche représentait l’un des 72,1 millions de téléchargements d’applications de BeReal cette année jusqu’au 15 décembre, selon la société d’analyse Sensor Tower. Relativement obscur depuis son lancement en 2020, BeReal a explosé en popularité en 2022, avec des téléchargements passant de seulement 1,5 million à la même période l’année dernière.

La croissance d’applications comme BeReal et Mastodon a souligné un changement en 2022, une année où les réseaux sociaux en plein essor ont gagné du terrain face aux grandes plateformes qui ont traditionnellement dominé, comme Facebook, Instagram et Twitter. Préparant le terrain pour un paysage de médias sociaux plus diversifié l’année prochaine, de nouvelles applications exploitent les frustrations des gens avec leurs rivaux plus grands et plus connus. À mesure qu’ils grandissent, le changement peut vous faire réfléchir à deux fois sur le temps que vous passez sur d’autres plates-formes.

“Les temps de crise et de chaos sont aussi des moments d’opportunité”, a déclaré Jasmine Enberg, analyste principale chez Insider Intelligence. “Nous avons vu beaucoup de crises et de chaos dans le paysage des médias sociaux en 2022, et nous constatons également un changement dans la façon dont les gens utilisent les médias sociaux.”

Le chaos a défini Twitter cette année plus que toute autre application, alors que le milliardaire Elon Musk a repris l’entreprise et a provoqué des changements impétueux et erratiques. Et Instagram est peut-être l’épicentre des médias sociaux pour les images filtrées et esthétiques, mais les utilisateurs se sont plaints que la culture force les façades fatigantes de la perfection.

Qu’il s’agisse de l’aggravation de la volatilité de Twitter ou de l’épuisement dû aux publications idéalisées d’Instagram, le mécontentement à l’égard de la vieille garde des médias sociaux incite les utilisateurs à expérimenter le nouveau.

Puiser dans le désir d’une connexion plus étroite

La génération Z – les personnes âgées de 10 à 25 ans – est le noyau de ce changement. “Les médias sociaux ne vont nulle part. Ils ne connaissent pas un monde sans eux”, a déclaré Enberg. “Pour eux, il est également facile d’adopter de nouvelles applications… et de les utiliser à des fins différentes.”

Mais les relations réelles de la génération Z en dehors de leur groupe de pairs – avec des personnes comme Weiche – commencent à donner aux petites applications sociales une traction plus large.

BeReal, surnommée l’application “anti-Instagram” dans les reportages, a attiré de nouveaux utilisateurs sur les campus universitaires en 2022. L’entreprise a même lancé une programme par lequel il a recruté des étudiants pour promouvoir l’application et organiser des fêtes. Au fur et à mesure que de plus en plus d’adolescents et de personnes dans la vingtaine l’utilisaient, ils ont également invité leurs amis et leurs proches à l’essayer également.

Une fois par jour, BeReal avertit les utilisateurs de l’application à une heure différente pour prendre une photo de ce qu’ils font dans les deux minutes et la partager avec leurs amis. Contrairement à Instagram, vous ne pouvez pas ajouter de filtres ou modifier vos images, de sorte que les instantanés ne cachent pas de défauts ou d’imperfections.

“BeReal ne vous rendra pas célèbre”, indique la description de l’application. “Si vous voulez devenir un influenceur, vous pouvez rester sur TikTok et Instagram.”

Getty Images



Carrie Emge, une spécialiste du marketing numérique de 32 ans dans l’Illinois, a déclaré qu’elle était en train de dîner lorsque son amie lui a demandé de participer à une photo BeReal. Curieux du concept de l’application, Emge a rejoint environ une semaine plus tard.

“Je dirais que BeReal est pour les moments banals de votre vie comme ranger votre vaisselle, aller au travail à pied ou prendre votre déjeuner”, a déclaré Emge. Instagram est comme un résumé de la vie des gens, dit-elle, où les utilisateurs publient des informations sur des concerts, un repas incroyable ou l’anniversaire d’un ami. Emge, qui travaille à domicile, a déclaré qu’elle recevait souvent une notification de BeReal lorsqu’elle ne faisait rien d’excitant.

BeReal incarne une tendance qui remodèle les médias sociaux, des utilisateurs avides de liens plus authentiques entre famille et amis. Cette évolution vers des connexions plus privées et intimes sur les réseaux sociaux n’est pas nouvelle, a déclaré Enberg, mais elle prend de l’ampleur à l’approche de l’année prochaine.

Le désir de se connecter à des amis proches et à la famille a même attiré l’attention de célébrités. En mai, Instagram a commencé à tester un flux plein écran qui imitait l’application vidéo abrégée TikTok, son concurrent le plus menaçant. Kim Kardashian et Kylie Jenner, deux des utilisatrices les plus suivies d’Instagram, ont exprimé une frustration collective.

Les sœurs ont partagé un post en juillet qui disait “Make Instagram Instagram Again (arrêtez d’essayer d’être tiktok, je veux juste voir de jolies photos de mes amis). Cordialement, tout le monde.”

Instagram a eu suffisamment de contrecoups pour suspendre le test en plein écran. Bien qu’elle ait noté que la plate-forme devait évoluer, la société a déclaré qu’il faudrait du temps pour s’assurer qu’elle applique les modifications correctement.

BeReal a capitalisé sur le contrecoup. “Peut-être que ce que nous voulions tous, c’était une application pour voir des photos de vos amis”, a déclaré BeReal dans un tweet effronté en juillet à l’époque du tumulte.

BeReal n’était pas la seule plate-forme à se pencher sur une connexion plus étroite. Locket Widget, un widget qui affiche des photos en direct de meilleurs amis, et NGL, une application où les utilisateurs reçoivent des questions et des réponses anonymes d’amis, ont également enregistré des millions de nouveaux téléchargements cette année, selon Sensor Tower. Moins d’un an, Locket Widget a généré 32,8 millions de téléchargements cette année jusqu’au 15 décembre, et NGL en a accumulé 40 millions au cours de la même période après son lancement vers la fin de l’année dernière.

Instagram, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, ne va nulle part bientôt. Mais la popularité d’applications comme BeReal et d’autres énerve suffisamment l’entreprise pour copier les fonctionnalités des nouveaux arrivants. Instagram, TikTok et Snapchat ont tous ajouté leur propre option “double caméra”, une fonctionnalité principale de BeReal, afin que les utilisateurs puissent partager une image qui inclut un selfie et ce qui se trouve devant eux.

Alors que BeReal a grandi en 2022, il est trop tôt pour dire quel sera son impact ultime, a déclaré Enberg. Mais la tendance des médias sociaux vers des connexions plus privées et intimes devrait continuer à se développer l’année prochaine alors que de plus en plus d’applications se penchent sur ce changement.

Les utilisateurs de Twitter saisissent une bouée de sauvetage

James Martin/Crumpe



Partout où ils existent sur le spectre politique, les utilisateurs de Twitter ont longtemps exprimé leur frustration face à la modération du contenu du site. Mais beaucoup ont semblé atteindre leur point de rupture lorsque Musk est devenu le nouveau leader et propriétaire du réseau social.

Après avoir réduit les effectifs de Twitter, #RIPTwitter s’est répandu dans le monde entier alors que les utilisateurs craignaient que le service ne plante. Musk a lancé un nouvel abonnement de 8 $ pour une coche bleue, pour le retirer lorsqu’un désordre d’imitateurs a fait des ravages. Musk a continué à changer les règles sur ce qui justifiait une interdiction de compte : la suspension “permanente” de l’ancien président américain Donald Trump a été révoquée, mais Twitter a ensuite expulsé des journalistes de haut niveau, pour les laisser revenir après un tollé.

Alors que le flux de messages courts de Mastodon ressemble à celui de Twitter, la société a essayé de se démarquer. Contrairement à Twitter, Mastodon est décentralisé : il est composé de milliers de communautés appelées serveurs, plutôt que d’un seul site. Cela donne aux utilisateurs une flexibilité quant aux règles qu’ils doivent suivre.

Et le désordre continu de Twitter a alimenté la croissance des inscriptions à Mastodon. Le fondateur Eugen Rochko a écrit dans un article de blog que les utilisateurs actifs mensuels de Mastodon sont passés de 300 000 en octobre à 2,5 millions en novembre, chevauchant les premières semaines de commandement de Musk.

Menacé par la perspective d’utilisateurs en fuite, Twitter provisoirement liens bloqués à Mastodon ainsi qu’à d’autres rivaux en plein essor. Rochko a déclaré que les blocages, ainsi que la suspension du propre compte Twitter de Mastodon, étaient “un rappel brutal que les plates-formes centralisées peuvent imposer des limites arbitraires et injustes à ce que vous pouvez et ne pouvez pas dire tout en tenant votre graphe social en otage”.

Twitter a également bloqué les liens vers d’autres alternatives, notamment Truth Social, Tribel, Nostr et Post. Selon le PDG de Post, Noam Bardin, l’application naissante a vu sa liste d’attente ballon à plus de 610 000 personnes au cours de ses 30 premiers jours depuis son lancement, qui a coïncidé étroitement avec le rachat de Twitter par Musk.

Emge et Weiche ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore rejoint Mastodon malgré le fait que les utilisateurs de Twitter exhortaient les autres à le faire.

“Je garde l’espoir que Twitter ne plantera pas et ne brûlera pas encore plus”, a déclaré Weiche.

Mais même si Twitter ferme, il aura beaucoup d’autres plates-formes parmi lesquelles choisir.