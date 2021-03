La «prochaine génération de Windows» arrive. Devrions-nous être excités?

Pendant un certain temps, il semblait que 2021 serait une grande année pour Microsoft. Au cours des deux premiers mois de l’année seulement, nous avons déjà vu la Surface Pro 7+ axée sur l’entreprise et le lancement étendu du Surface Duo pliable. Le Pro 8 et un nouveau Surface Laptop sont attendus cette année, tandis que nous pourrions également obtenir un nouveau Surface Go avant la fin de l’année.

Cependant, ce n’est que du côté du matériel. On s’attend généralement à ce que Windows 10X soit lancé ce printemps, alors que des rumeurs circulent depuis octobre suggérant que Windows 10 lui-même fera l’objet d’une refonte. Ce dernier semble être ce à quoi faisait référence Panos Panay, Chief Product Officer, lorsqu’il a parlé de « la prochaine génération de Windows » lors de la conférence des développeurs Ignite de Microsoft le 2 mars.