Malgré la vente de Donny van de Beek (45 M €), Hakim Ziyech (40 M €) et Sergino Dest (21 M €) dans un marché des transferts touché par la pandémie COVID-19 cet été, l’Ajax regorge toujours de jeunes joueurs de qualité.

2 Liés

Les maîtres néerlandais du développement des talents sont confortablement assis au sommet de l’Eredivisie (n’ayant perdu que trois points de leurs 10 matchs jusqu’à présent) et ont toujours une chance de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions, s’ils peuvent reprendre. points lors de leurs matchs restants contre Liverpool et Atalanta dans le groupe D.

Il n’est pas étonnant que les clubs continuent de surveiller de près les talents présentés à Amsterdam. Voici donc les jeunes joueurs qui deviendront les prochaines grandes stars de l’Ajax.

Ryan Gravenberch, 18 ans, milieu de terrain central

Ryan Gravenberch est l’un des meilleurs jeunes joueurs du club. Angelo Blankespoor / Soccrates / Getty Images

Sans doute la crème de la crème, Gravenberch a brièvement goûté à l’action de la première équipe de la ligue à 16 ans en septembre 2018, mais a dû attendre plus d’un an pour une autre sortie en Eredivisie. L’attente a cependant porté ses fruits, car le milieu de terrain central, en partie défensif, en partie box-to-box, est désormais surveillé par tous les meilleurs clubs d’Europe.

Exceptionnellement agréable à l’oeil avec son mouvement élégant et ses passes calmes et mesurées, sa capacité à maintenir le jeu fluide en déplaçant le ballon avec quelques touches a fait du Gravenberch techniquement brillant, un habitué incontesté.

Il a marqué un but magnifique en Ligue des champions contre le FC Midtjylland la semaine dernière et a également été sélectionné pour la première fois en novembre dans l’équipe senior des Pays-Bas. Potentiellement un joueur de plus de 50 millions d’euros.

Perr Schuurs, 21 ans, défenseur central

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant de football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage.

Signé du club de deuxième division Fortuna Sittard à l’été 2018, l’international néerlandais U21 s’est confortablement intégré dans la première équipe après deux saisons de développement avec Jong Ajax en deuxième division.

Bien qu’il mesure 6 pieds 3 pouces et par conséquent dominant dans son jeu aérien, il est raisonnablement agile et trompeusement rapide. Pourtant, c’est la capacité de Schuurs sur le ballon qui le distingue vraiment; il est incroyablement fort en possession (93% de réussite cette saison) et sa distribution et sa variété de passes sont également remarquables.

Le fait que Liverpool aurait choisi Schuurs comme cible potentielle de janvier pour aider à soulager son mal de tête défensif témoigne des progrès d’un joueur qui n’a commencé que 16 matchs en Eredivisie à ce jour. Cela donne également au match de mardi à Anfield encore plus de sens pour le défenseur central composé.

Antony, 20 ans, ailier

• Comment fonctionne le marché des transferts d’été

• Kuper: L’impact du coronavirus sur les transferts

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Meilleures signatures de déclaration jamais réalisées

• Grades de transfert d’été

• Derniers transferts majeurs effectués

L’Ajax a battu une foule de puissances européennes pour capturer l’ailier brésilien de Sao Paulo pour 15,75 millions d’euros cet été. Bien que toujours en train de s’adapter à son nouvel environnement, Antony a déjà marqué cinq buts toutes compétitions confondues et a semblé une menace sur l’aile droite.

Équipé de pieds rapides, ainsi que des compétences de contrôle rapproché, de vision et de jeu pour aider à créer des chances lorsqu’il coupe à l’intérieur sur son pied gauche préféré, le jeune heureux de la gâchette est un mélange de créativité, d’imprévisibilité et d’explosivité.

Malgré toutes ses prouesses offensives incontestées, Antony montre déjà des signes d’amélioration de son jeu défensif (souvent souligné comme une préoccupation par les dépisteurs avant son déménagement en Europe) après quelques mois à Amsterdam. Le Sud-Américain délicat et divertissant peut rapporter à l’Ajax un profit significatif s’il continue à se développer à son rythme actuel.

jouer 1:34 Revivez deux des buts incroyables de Zlatan avec l’Ajax, comme il apparaît sur leur récent podcast « The Zlatan-edition » sur Spotify.

Mohammed Kudus, 20 ans, milieu de terrain / attaquant

Après avoir montré des signes de promesse précoce, le jeune international ghanéen – une signature estivale de 9 millions d’euros du FC Nordsjaelland – s’est blessé au ménisque quelques minutes après ses débuts en Ligue des champions contre Liverpool en octobre. En conséquence, il a été exclu pour les prochains mois.

Cependant, une fois de retour sur ses pieds, Kudus proposera à nouveau à l’entraîneur-chef de l’Ajax Erik ten Hag un éventail d’options. En fait, lors de ses quatre départs pour le club cette saison, l’Africain a été aligné en tant qu’attaquant central, milieu offensif et milieu de terrain tenant – profitant de son excellente vision, de sa progression rapide avec le ballon à ses pieds, de son rythme de travail et de ses dribbles. compétences de l’un de ces postes.

Bien qu’il ne mesure que 5 pieds 10 pouces, Kudus est robuste et possède l’équilibre pour réussir à relever un défi difficile – ce qui en fait une cible potentielle pour des ligues plus exigeantes physiquement que l’Eredivisie.

Lassina Traoré, 19 ans, attaquante

Lassina Traoré commence à attirer l’attention avec ses performances. Getty Images

L’international burkinabé fait déjà partie de la première équipe de l’Ajax depuis un an et demi, mais la véritable percée est survenue en marquant cinq buts lors de la raclée 13-0 à l’extérieur du VVV-Venlo il y a six semaines.

En plus d’être un avant-centre dynamique avec le rythme pour menacer l’espace derrière la ligne défensive, le sens de la position pour convertir les tap-ins et un beau jeu aérien, Traoré du pied droit se transforme également en un beau lien vers l’avant. – mettant souvent en place des coureurs du milieu de terrain ou de larges zones avec de petits coups. Maintenant, il semble avoir fait sien la place de l’avant-centre de départ et compte huit buts en 14 matchs cette saison.

Jurgen Ekkelenkamp, ​​20 ans, milieu offensif

Un autre produit de l’académie qui a déjà eu un avant-goût de l’action de la Ligue des champions cette saison, le milieu de terrain techniquement doué porte une certaine ressemblance avec Van de Beek (qui a quitté le club pour Manchester United plus tôt cette année) grâce à son talent pour trouver l’espace et autour de la surface, ainsi que sa capacité à sortir des endroits difficiles grâce à un contrôle soigné du ballon et du corps.

Connaissant bien la manière de jouer au football de l’Ajax, Ekkelenkamp s’intègre parfaitement dans les mécanismes de l’équipe et regarde instantanément chez lui au niveau senior – il a joué 90 minutes et a trouvé le filet deux fois dans la démolition notoire du VVV. Intelligent et doué des deux pieds, l’international néerlandais U21 est une joie de voir s’il évolue en position n ° 8 ou n ° 10.