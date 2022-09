La prochaine génération cherche à alléger une partie du fardeau des survivants des pensionnats – Kelowna Capital News

En regardant Sasha Perron, il est presque impossible de dire qu’il est un survivant d’un traumatisme intergénérationnel.

Il est chaleureux, facile à vivre et charismatique. Son sourire rayonne et son rire est contagieux. Il a la voix douce et si vous le rencontriez, vous auriez l’impression de le connaître depuis une vie.

Mais il n’est qu’à une génération d’un système de pensionnats indiens qui a tenté d’effacer les traditions, les pratiques culturelles et les langues de milliers de jeunes autochtones.

Perron, le plus jeune de trois enfants, est né au Québec d’un père canadien-français et d’une mère Kwakwaka’wakw de la Première Nation Da’naxda’xw. Avec son père dans l’armée, la famille de cinq personnes a déménagé un peu avant de s’installer dans le Grand Victoria lorsque Perron était en 3e année.

À bien des égards, son éducation semblerait familière à un certain nombre de Canadiens. Il a suivi des cours d’immersion française et a passé une grande partie de son temps libre à faire du sport, en particulier au soccer et au hockey. Il se considère chanceux pour les opportunités qu’il a eues jusqu’à présent dans sa vie.

Mais dès le début, il a été pris entre deux mondes, ayant souvent du mal à concilier la nature conflictuelle de son ascendance.

“Grandir pour moi était conflictuel parce que je connaissais, en grandissant, (au sujet) du pensionnat”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas vraiment saisi le concept mais je savais que c’était mauvais… Je savais que l’église avait ces écoles et ma mère y est allée.”

Alors que sa mère n’avait que 12 ans, la grand-mère de Perron a eu une décision difficile à prendre. Elle était une mère célibataire élevant quatre jeunes filles et, afin d’avoir une chance d’offrir une vie meilleure à ses enfants, elle s’est inscrite à l’école pour devenir infirmière.

Cependant, fréquenter l’école à temps plein signifiait envoyer ses filles au pensionnat.

Les pensionnats n’étaient pas souvent évoqués par la mère ou les tantes de Perron. “C’était quelque chose dont ils ne voulaient pas parler – leurs expériences là-bas”, a-t-il déclaré. « Nous savions en quelque sorte que le pensionnat était quelque chose qu’ils avaient traversé.

Ils n’étaient pas les seuls membres de la famille à y assister.

Le défunt grand-père de Perron a été emmené de chez lui à Village Island, en Colombie-Britannique, à l’âge de cinq ans et amené au pensionnat indien St. Michael’s à Alert Bay, géré par l’Église anglicane du Canada, où il est resté jusqu’à l’âge de 18 ans.

Perron n’en sait pas plus que cela parce que son grand-père n’a jamais parlé ouvertement de son expérience au pensionnat.

Comme d’innombrables autres, les histoires de son grand-père ont été perdues. Perron ne peut qu’imaginer ce que son grand-père a pu endurer aux mains d’une institution conçue comme un instrument de génocide.

Mais en mai dernier, lorsque les restes de 215 enfants – dont certains n’avaient que trois ans – ont été découverts sur un lieu de sépulture anonyme sur le terrain de l’ancien pensionnat indien de Kamloops, l’horrible vérité était bien en vue pour Perron – et le reste de Canada – à voir.

Ce fut un coup dur, a-t-il dit, admettant qu’il avait auparavant été inconscient des mauvais traitements et des abus flagrants qui se sont produits au cours des plus de 160 ans d’histoire des pensionnats au Canada.

“C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à tout croire”, a-t-il déclaré. “C’est en fait choquant que je n’aie pas réalisé exactement ce qui s’était passé auparavant.”

La découverte a été bouleversante pour de nombreux survivants des pensionnats. Et pour d’autres, c’était tout simplement trop difficile à gérer.

Lorsque les faits ont commencé à émerger, les émotions ont refait surface et des générations ont été instantanément re-traumatisées.

Pour Perron, cependant, la découverte à Kamloops a marqué un tournant majeur.

Il a dit que c’est alors qu’il a su qu’il était temps pour lui d’assumer certains des fardeaux que les survivants ont portés pendant si longtemps.

Et il a dit qu’il voulait le faire de la manière la plus physique possible – en courant.

Perron a parcouru 216 kilomètres en seulement 18 jours – un pour chaque enfant trouvé au pensionnat de Kamloops, plus un supplémentaire pour tous les enfants qui n’ont pas été retrouvés.

« Je voulais montrer aux survivants que j’étais là. De manière très physique, je voulais les soutenir », a-t-il déclaré. “Je pense qu’il est important de continuer à partager les histoires des survivants et de partager leur force et leur sagesse parce qu’ils ont supprimé leurs traumatismes pour que je sois ici aujourd’hui et que je réussisse dans cette société.”

Écouter les histoires des survivants, courir avec ces histoires et les partager a non seulement allégé une partie du fardeau de sa famille, mais a également déclenché son propre parcours de guérison.

“Je pense qu’il est important de continuer à diffuser les connaissances que j’ai accumulées au fil des ans afin que mes pairs et moi puissions nous unir pour renforcer cette force et renforcer cette résilience dans notre génération.”

Il reste encore un long chemin à parcourir et beaucoup de travail à faire. Mais Perron, maintenant âgé de 28 ans, a déclaré que sa génération était prête à relever le défi.

“C’est à mon tour de continuer cette histoire de force et de résilience.”

