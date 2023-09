La prochaine fonctionnalité de recherche de WhatsApp pour améliorer l’expérience de l’onglet « Mises à jour »

WhatsApp, propriété de Meta, serait en train de développer une fonction de recherche pour son onglet Mises à jour. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de rechercher des mises à jour de statut, des chaînes suivies et des chaînes vérifiées sans avoir à accéder au répertoire des chaînes.

Selon un rapport de WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android (version 2.23.20.16) disponible sur le Google Play Store a dévoilé cette prochaine fonctionnalité de recherche pour l’onglet Mises à jour.

Une capture d’écran partagée par WABetaInfo présente le projet de Meta d’incorporer un bouton de recherche dans la barre supérieure de l’application. Cet ajout facilitera la recherche de mises à jour de statut et de chaînes vérifiées directement à partir de l’onglet Mises à jour, rationalisant ainsi l’expérience utilisateur.

Ce développement répond à une préoccupation commune parmi les utilisateurs qui ont trouvé difficile de rechercher des mises à jour de statut spécifiques après l’introduction du nouvel onglet Mises à jour. L’inclusion d’une option de recherche dans cet onglet est considérée comme une réponse positive aux commentaires des utilisateurs.

De plus, cette fonctionnalité s’étendra également à la recherche de chaînes suivies. Cela s’avère particulièrement pratique pour les utilisateurs qui suivent de nombreuses chaînes, ce qui rend plus pratique la localisation d’une chaîne spécifique.

En plus de cela, WhatsApp travaille également sur une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de contrôler la suppression automatique des médias de la chaîne de leurs appareils. Cette fonctionnalité de chaînes facilite non seulement l’envoi d’images, mais permet également aux propriétaires de chaînes de partager des liens et des médias tels que des photos et des vidéos.

Dans la prochaine mise à jour, WhatsApp devrait également proposer aux utilisateurs quatre options de durée pour leurs mises à jour de statut : 24 heures, 3 jours, 1 semaine et 2 semaines. Cela donnera aux utilisateurs plus de flexibilité quant à la durée pendant laquelle ils souhaitent que leur statut soit disponible pour visualisation.