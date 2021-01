L’équipe du projet Open Source Android travaille sur une fonctionnalité appelée «hibernation», qui réduira l’empreinte mémoire des applications que vous n’utilisez pas. Cette fonctionnalité en est encore aux premiers stades de développement, mais peut être incluse dans Android 12 (pas de date de sortie officielle, mais l’aperçu développeur d’Android 11 est sorti en février 2020).

Qu’est-ce que l’hibernation, de toute façon? Eh bien, si un seul utilisateur d’un appareil multi-utilisateurs choisit de mettre en veille prolongée une application, le cache d’application associé à cet utilisateur sera effacé, libérant un peu d’espace. Cela est déjà mis en œuvre.

La question la plus intéressante se pose lorsque tous les utilisateurs de l’appareil Android mettent en veille une application, d’autant plus que la plupart des appareils n’ont qu’un seul utilisateur configuré. Comme il n’est pas encore implémenté, on ne sait pas ce que le système d’exploitation fera dans ce cas.

D’après le nom de la fonctionnalité, il semble que l’application ne sera pas désinstallée de manière permanente, mais il peut y avoir un moyen de la compresser pour économiser de l’espace (avec le nettoyage habituel du cache). Plus tard, il pourrait être décompressé si l’utilisateur souhaite sortir l’application de l’hibernation.

Remarque: cette fonctionnalité d’hibernation semble être totalement indépendante (à part son nom) de la fonction d’hibernation offerte par certaines applications et modules Xposed, qui interrompt l’exécution de l’application similaire à l’état Doze intégré d’Android.

Source | Via 1 | Via 2