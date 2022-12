La prochaine fois que vous marcherez dans les bois, arrêtez de marcher – Shaw Local

Hé. Viens avec moi. Promenons-nous.

J’espère que vous avez un peu de temps parce que ce ne sera pas une marche aveugle. Laissez le Fitbit à la maison, s’il vous plaît. Nous n’allons pas nous soucier de votre rythme cardiaque. Travaillez sur votre « record personnel » un autre jour.

Aujourd’hui, nous prenons un autre type de promenade.

Vous pouvez choisir le chemin à suivre. Je parie que vous avez des favoris, mais ils ont tendance à avoir des traits communs. Il est probablement prudent de supposer que le sentier est entouré de bois et, mieux encore, qu’il y a une rivière ou un lac à proximité. Heck, lançons quelques montagnes majestueuses au loin.

Lonny Caïn

La nature. Nous aimons être dans le vif du sujet. Une partie de celui-ci. Mais le sommes-nous ? Ah bon? Attendez, ne répondez pas encore. Faisons d’abord cette promenade.

Allez, empruntons ce chemin bien conçu que vous avez déjà emprunté. Il a été aménagé pour les marcheurs comme nous et les joggeurs, les randonneurs et les cyclistes.

Nous pouvons marcher côte à côte pour l’instant, mais laissez-moi fixer le rythme. Non, mieux encore, marchons en phase avec ce qui nous entoure. Nous laisserons ce qui nous entoure contrôler notre vitesse.

Cela signifie que nous ralentissons ou même faisons une pause de temps en temps. C’est la seule façon de vraiment voir… et d’entendre et même de sentir ce qui nous entoure. Regardez dans les bois environnants et découvrez le mouvement et le son. Sentez le remorqueur qui vous attire.

D’autres passeront en trombe, notamment ceux à vélo. La vitesse semble être leur mission. Pourtant, tout le monde est là pour la même raison : passer un peu de temps avec la nature.

Se fondre dans la nature est sain, disent de nombreux experts. Cela peut certainement être apaisant et spirituel. Mais je ne suis pas sûr que nous le fassions correctement. Ou plus efficacement.

Mon instinct me dit qu’une promenade dans les bois ne devrait pas ressembler à un passage en voiture.

Je préférerais suivre les conseils de l’une de mes expertes préférées de la nature, la poétesse Mary Oliver, qui a rédigé un « manuel » succinct qu’elle a intitulé « Comment je vais dans les bois ».

Seul. C’est comme ça qu’elle le préfère. Ainsi, elle peut devenir “invisible” partout où elle choisit de s’asseoir … “aussi immobile qu’un soulèvement de mauvaises herbes, jusqu’à ce que les renards passent insouciants.” Où elle écoute “le son presque inaudible du chant des roses”.

Pour ce faire, vous devez sortir du chemin et trouver un endroit pour vous asseoir, attendre et écouter. Mon manuel pour savoir comment marcher dans les bois serait beaucoup plus court : Leçon 1 : Arrêtez de marcher. Fin de leçon.

Maintenant, avant que Smokey Bear ne me frappe avec une pelle, je dois souligner qu’il y a un temps et un lieu pour ce que je suggère. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles nous sommes obligés de suivre des chemins bien tracés à travers la nature. Pour éviter les bestioles, les falaises et éviter l’encombrement humain, pour commencer.

Mais bon sang, de temps en temps, nous devons sortir du sentier, nous glisser dans l’épaisseur des arbres. Arrêtez de marcher et trouvez un endroit où nicher. Et respirez. Et attendre. Et écoutez. Et regardez.

Ensuite, vous verrez et sentirez exactement ce dont vous faites partie. Une créature de la nature. Un petit morceau de cet univers. Un miracle.

